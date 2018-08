Incidente Aeromexico | i sopravvissuti | «Siamo dei miracolati»

vanityfair

(Di giovedì 2 agosto 2018) «Ho sentito l’aereo che scivolava via, poi si è fermato dopo due botti e improvvisamente si è aperto un buco proprio accanto a me, ho preso mia figliasaltati fuori dall’aereo senza pensarci troppo. Ciun po’ calpestati uno con l’altro, ma poi ho visto che fare un salto non era complicato e in un attimo ero a terra». Jacqueline Flores è colombiana ed è una dei 101allo schianto dell’Embrarer 190 della compagnia, precipitato il pomeriggio del 31 luglio, pochi minuti dopo il decollo dall’aeroporto Guadalupe Victoria di Durango. I passeggeri dell’aereo si sono tutti salvati. Un vero miracolo che abbiamo approfondito qui. Pasajeros y familiares del #Vuelo2431, en caso de no haber sido contactados aún por favor comunicarse al: 51 33 40 59 para seguir brindándoles atención. — Aeroméxico (@) August 1, ...