Incendi | fulmine innesca fiamme sulle montagne in Valcellina

(Di giovedì 2 agosto 2018) Il violento temporale della notte scorsa, accompagnato da numerosi fulmini, hato uno sul monte Frugna, nella zona della pendice sud est, in località Cellino di Claut (Pordenone). Sono stati coinvolti dal fuoco circa 1.500 metri quadrati di zona prevalentemente boschiva. Sul posto vigili del fuoco di Maniago e Pordenone, con un’autobotte da 15 mila litri, un’autopompompa da 3 mila litri oltre a un fuoristrada, per rifornire la vasca di pescaggio allestita dalla Guardia forestale regionale, della stazione della, per rifornire l’elicottero della Protezione Civile regionale Fvg che sta facendo la spola con le vette dove si trova l’o. In zona stanno operando anche i volontari anto boschivo di Claut. Indagini affidate ai carabinieri della locale stazione: escluso il dolo. Si propende per l’evento accidentale provocato ...