In Onda | Gianluigi Paragone | «Sarei contento che L’Ultima Parola tornasse in Rai Con

(Di giovedì 2 agosto 2018)Nella Rai del futuro, quella dalle tinte giallo-verdi che sta prendendo forma, dovrebbero trovare spazio anche idee sovraniste e fuori dal cosiddetto racconto mainstream.se lo augura e, con il M5S, ci sta lavorando. A proposito: ma la politica non doveva più mettere becco sul servizio pubblico? Intervenendo a In, ieri sera il senatore ed ex conduttore ha auspicato il ritorno in Rai de L’Ultima, il talk show ‘vetero-populista’ che lui stesso presentò prima di trasferirsi a La7. Riferendosi alla necessità di un cambiamento di rotta in Rai rispetto al recente passato, l’esponente pentastellato ha detto: “di vedere un Presidente interprete di diverse visioni politiche, che possono essere sovraniste, e il sovranismo non è una bestemmia o una eresia nel linguaggio della politica. E quindi...