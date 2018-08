Imprese non finanziarie più solide

'Non rompiamo con le Imprese' - la mediazione di Conte e Giorgetti dopo lo strappo con Confindustria : Lo scontro tra Luigi Di Maio e Confindustria non è finito lì, con le critiche al decreto dignità del direttore generale Marcella Panucci e la furiosa reazione di Luigi Di Maio. Nel pomeriggio da viale ...

Pordenone : 663 mila euro per cultura e Imprese : Nonostante le difficoltà oggettive e sempre più stringenti imposte dai tagli governativi, la Giunta della Camera di Commercio di Pordenone , riunitasi in mattinata, ha ribadito con voto unanime dei ...

Conte : “Le Imprese non devono temere le norme del decreto dignità : avrà benefici anche sui consumi” : Presidente Conte, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha detto che giovedì porterà a Innsbruck la richiesta di bloccare l’arrivo nei nostri porti delle navi impegnate nel Mediterraneo in missioni internazionali. È questa la linea del governo italiano?...

Conte : “Le Imprese non devono scagliarsi contro il decreto dignità : avrà benefici anche sui consumi” : Presidente Conte, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha detto che giovedì porterà a Innsbruck la richiesta di bloccare l’arrivo nei nostri porti delle navi impegnate nel Mediterraneo in missioni internazionali. È questa la linea del governo italiano?...

Se non si abbatte il costo del lavoro per le Imprese il Decreto Dignità sarà inutile - Prudenzano - Confintesa - : "Le perplessità sul Decreto Dignità varato dal governo sono ormai una costante di tutte le forze sociali e anche di un partito della maggioranza" lo dichiara Francesco Prudenzano, Segretario Generale ...

Il bonus assunzioni funziona. E le Imprese non licenziano : Vedrete, dicevano i “profeti di sventura”, ci sarà un'ondata di licenziamenti. Finito il triennio di incentivi alle assunzioni introdotti dal governo Renzi, chi ha ottenuto un lavoro verrà comodamente rispedito a casa. Vedrete, ed era tutta un'attesa di scenari apocalittici con orde di disoccupati.

Sorpresa Inps : scaduto il bonus assunzioni le Imprese non hanno licenziato : MILANO - Una pioggia di incentivi preceduta da una raffica di licenziamenti. Nel 2015, quando il bonus assunzioni introdotto dal governo Renzi era stato entrato in vigore- fino 8060 euro all'anno di ...

DECRETO DIGNITÀ : IL TESTO/ Il premier Conte : "Non è contro Imprese" - Di Maio : "Un colpo mortale al Jobs Act" : DECRETO DIGNITÀ, cosa prevede il provvedimento del Governo Conte voluto da Luigi Di Maio: misure sui contratti, sulle delocalizzazioni e sulla semplificazione fiscale(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:09:00 GMT)

Dl dignità - Di Maio : colpo al Jobs Act. Stop di Confindustria. Conte difende il governo : non è contro le Imprese : Il vicepremier commenta in conferenza stampa il varo del decreto presentando le singole misure del provvedimento. Anche il premier lo sostiene, mentre alla realtà delle imprese proprio non piace

Dl dignità - Di Maio : un colpo al Jobs Act. Stop di Confindustria. Conte : governo non è contro le Imprese : Il vicepremier commenta in conferenza stampa il varo del decreto presentando le singole misure del provvedimento. Anche il premier lo sostiene, mentre alla realtà delle imprese proprio non piace

Dl Dignità - Conte : non siamo contro le Imprese. Confindustria : segnale molto negativo : Il ministro Tria: no manovre correttive Intanto, il ministro dell'Economia Giovanni Tria è andato in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulle linee guida del suo mandato, ...

Dl dignità - Di Maio : Imprese non hanno di che preoccuparsi : ... le riserve espresse dalle associazioni datoriali sul decreto dignità."Nelle nostre proiezioni" ha aggiunto "fare contratti stabili fa bene all'economia sana di questo Paese".Per le imprese, ha ...

Decreto dignità - Conte : «Non siamo contro le Imprese» : Ansa, «La dimensione precaria del lavoro non può protrarsi indefinitamente nel tempo, non può costituire l'unica unità di misura dei rapporti di lavoro. Sono misure che non eliminano i rapporti a ...

Dl Dignità - Di Maio : per proteggere i più deboli ma non contro le Imprese : Insorge Confindustria: Il decreto Dignità, primo vero atto collegiale del nuovo governo, è anche per questo un segnale molto negativo per il mondo delle imprese'. Il risultato sarà avere meno lavoro ...