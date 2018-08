Iliad senza pace | finisce nel mirino dei sindacati per i posti di lavoro

Problemi Iliad Italia per segnale internet senza 4G? Una soluzione nelle zone poco servite : Sono reali i Problemi Iliad Italia con il segnale internet scarso, certamente non in 4G, nelle aree meno servite come quelle lontane dalle zone metropolitane? I primissimi clienti del vettore che hanno aderito all'unica offerta super scontata di 5.99 euro hanno pure sperimentato qualche anomalia nella connessione di rete, giusto dunque fare chiarezza sulla bontà del servizio o meno del vettore. Direttamente nella redazione di OM - ...

Come ordinare SIM Iliad senza ritardi : L’offerta dell’operatore francese ha fatto breccia nel cuore degli italiani che, in assenza di simbox, in massa hanno effettuato l’acquisto della SIM Iliad online. Questo ha comportato notevoli ritardi nella consegna, ma c’è un modo per velocizzare la procedura e ricevere la SIM in un paio di giorni, ecco Come. SIM Iliad: ritardi nelle consegne L’acquisto della SIM Iliad online è, per molte persone, l’unico ...