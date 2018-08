Il via ufficiale alla XIV edizione del Festival TolfArte

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona si sono lasciati : la conferma ufficiale : Silvia Provvedi ha detto addio a Fabrizio Corona, la conferma arriva da un intimo amico della coppia Dopo la storia Instagram, in cui Silvia Provvedi rendeva pubblica una segnalazione social che vedeva Fabrizio Corona vicino ad un’altra donna (approfondisci qui), si apprende che i due si sono lasciati. È Gabriele Parpiglia a confermare la scelta dei due Vip di dirsi addio. Sui social il giornalista ed amico della coppia ha risposto ...

Xiaomi Mi 8 è ufficiale in Italia : via alle prevendite e consegne dai primi di agosto : In occasione del primo #MiDay Italiano ecco che arriva in Italia il nuovo gioiellino del brand cinese. Xiaomi Mi 8 sbarca sul nostro territorio, per il momento soltanto in prevendita, a un prezzo più o meno in linea con quanto ci si attendeva, prezzo che include inoltre un omaggio un po' bizzarro che poco ci azzecca con lo stesso Mi 8. L'articolo Xiaomi Mi 8 è ufficiale in Italia: via alle prevendite e consegne dai primi di agosto proviene da ...

Chelsea - UFFICIALE : arriva Sarri. Ora via al mercato : Higuain-Rugani in pole : arriva SARRI- Il Chelsea ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei blues. Prima l’esonero di Antonio Conte, poi l’annuncio dell’ex tecnico del Napoli. Prime foto e sorriso a 32 denti. Sarri è pronto alla nuova avventura. “Sono pronto, lunedì conoscerò la squadra prima di volare in Australia. Voglio giocare un calcio divertente per i […] L'articolo Chelsea, UFFICIALE: arriva ...

Chelsea : Conte va via - è ufficiale. via libera all'arrivo di Sarri : Antonio Conte non è più l'allenatore del Chelsea: è ufficiale, il club inglese ha comunicato attraverso il proprio sito l'esonero dell'ex c.t. della Nazionale. Nei due anni con Conte alla guida, il ...

Chelsea-Conte - ufficiale il divorzio : via libera adesso per l’arrivo di Maurizio Sarri : Il club londinese ha ufficializzato l’esonero di Antonio Conte, augurandogli il meglio per il prosieguo della propria carriera Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea. Ad ufficializzare la separazione dopo due anni è stato il club inglese con una nota sul proprio sito. Sarri – AFP/LaPresse “Durante il periodo di Antonio nel club, abbiamo vinto il nostro sesto campionato e l’ottava Fa Cup. Nella ...

Harry e Meghan scelgono l’Irlanda per il primo viaggio ufficiale da marito e moglie : Per Meghan Markle e Harry è tempo del primo viaggio all’estero ufficiale. Dopo le celebrazioni del centenario della Raf i due sono sbarcati a Dublino, per due giorni di incontri ufficiali. E finora se la stanno cavando bene. La coppia, sposata dal 19 maggio scorso, alla fine ha optato per un approccio pubblico più informale, che – a differenza di Kate Middleton e William – prevede anche dimostrazioni pubbliche d’affetto, ...

'Hanno accerchiato l'ufficiale' : l'Sos inviato al centro operativo : 'Siamo seriamente preoccupati per l'incolumità del nostro equipaggio e della nostra nave battente bandiera italiana. Il Vos Thalassa ha salvato la vita di 66 persone circa 24 ore fa e non ha ricevuto ...

Costanza Caracciolo - un bebè con Bobo Vieri : l’annuncio ufficiale via social : Una carezza sul pancione: arriva con un’immagine semplice ma esplicativa l’annuncio ufficiale della gravidanza di Costanza Caracciolo, che renderà papà per la prima volta il bomber Bobo Vieri. Il primo figlio arriva per la coppia dopo la drammatica conclusione del primo tentativo. Per questo, comprensibilmente, prima di dare il nuovo annuncio i due hanno atteso che la gravidanza fosse avanzata. Ora è ufficiale: Costanza Caracciolo è ...

Xiaomi Mi Band 3 riceve la lingua inglese in via ufficiale con l’ultima versione di Mi Fit : Ci è voluto poco affinché arrivasse in via ufficiale e oggi vi comunichiamo che la lingua inglese è disponibile per Xiaomi Mi Band 3 attraverso l'applicazione Mi Fit del Play Store. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 riceve la lingua inglese in via ufficiale con l’ultima versione di Mi Fit proviene da TuttoAndroid.

Chicago Fire 5 e Chicago Med 2 al via su Italia1 : Mediaset annuncia la data ufficiale di messa in onda : Dopo tanta attesa, con la fine dei Mondiali di Russia 2018 finalmente arrivano le prime tv anche su Italia1. Chicago Fire 5 e Chicago Med 2 sono le serie che la rete giovane di casa Mediaset ha in programma per le prossime settimane e fino a fine estate. L'appuntamento con le due serie sorelle è previsto per il 18 e 20 luglio prossimo su Italia1. Ad aprire le danze sarà Chicago Fire 5 insieme al comandante Boden, i tenenti Casey e Severide e ...

Rete unica Wind Tre a Ericsson : comunicato ufficiale - quando il via ai lavori in vista del 5G : Ericsson avrà un ruolo determinate per la Rete unica Wind Tre. Della partnership tra la società e l'operatore mobile unico abbiamo finalmente l'ufficialità, grazie al comunicato stampa diramato dall'azienda svedese. Con ZTE messa al bando, come puntualmente raccontato, era necessario l'intervento di un nuovo attore protagonista della fase di riammodernamento dell'infrastruttura di Rete e a tal proposito, i nuovi assetti sono stati ...

Harry e Meghan - a Dublino il loro primo viaggio ufficiale : Mentre la popolazione d'Irlanda scendeva, gli irlandesi trovavano una nuova dimora in tutto il mondo dato che la cosiddetta diaspora irlandese ammonta oggi a 70 milioni di persone. Meghan e Harry, ...

Caso Lifeline - inviata a Malta la richiesta ufficiale per accogliere la nave : 18.00 - La Capitaneria di porto italiana ha chiesto ufficialmente a Malta di far attraccare la nave Lifeline che si trova al largo della costa maltese con a bordo oltre 200 migranti.12.05 - Sulla nave Lifeline Malta fa sapere che nessuna richiesta ufficiale è arrivata dal governo italiano per accogliere la nave della Ong che trasporta 239 persone. "Malgrado la retorica di Salvini, nè la Lifeline nè il coordinamento di Roma hanno trasmesso a ...