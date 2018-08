Il senso di Trump per i dazi

Trump : no scambi commerciali senso unico : 23.25 "Gli Stati Uniti insistono sul fatto che tutti i Paesi che hanno imposto barriere commerciali artificiali e dazi sui prodotti che entrano nei loro Paesi le rimuovano,altrimenti gli Usa risponderanno in modo paritario" se non con misure più forti. "Gli scambi commerciali devono essere giusti, non più a senso unico". Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Twitter.