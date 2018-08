Il royal wedding di Eugenie di York sarà ecosostenibile

L’invito al matrimonio dei Ferragnez promette di far dimenticare il royal wedding : Promettono fuochi d’artificio, palme e ruote panoramiche. L’invito al matrimonio dell’estate 2018, ossia quello tra Chiara Ferragni e Fedez, è decisamente (poco) sobrio. Come spiega via social il rapper, nel condividerlo per la prima volta. Non in una foto bensì in un video: si tratta infatti di un cartoncino animato, come l’incipit delle fiabe di una volta. Ci sono le stelle sullo sfondo e, appunto, le palme e in primo ...

"È vero : ho sfruttato il royal wedding della mia sorellastra Meghan per fare soldi - che male c'è?" : La sorellastra di Meghan Markle non cede. Dopo la scoperta di uno suo scambio di mail in cui lei chiedeva un compenso di ben 1.500 dollari (circa 1.300 euro) per rilasciare un'intervista radiofonica, ora Samantha Markle rivendica con orgoglio le richieste di compenso.La 53enne, intervenuta durante la trasmissione Good Morning Britain, ha ammesso di aver approfittato del matrimonio della bella Meghan, rilasciando dichiarazioni al vetriolo e ...

Nozze super vip. Chiara Ferragni – Fedez - ecco la lista (bomba) degli invitati al matrimonio. Altro che royal wedding… E sì - ci sarà anche “lei” : Ultimamente Chiara Ferragni e Fedez hanno sconvolto i loro fan pubblicando su Instagram una foto che li ritrae in un modo in cui nessuno li aveva mai visti: lei è sdraiata sul letto, nuda, lui è sopra di lei (con lo sguardo che la dice lunga) e con le mani le stringe i seni. I follower dei due, dopo aver visto la foto in rete, sono rimasti a bocca aperta… Perché in genere Fedez e la Ferragni sono sempre piuttosto composti… E ora? Che è ...

Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez : nozze o maratona? Il ‘royal Wedding’ d’Italia non durerà un solo giorno! : Chiara Ferragni, Fedez ed il loro Matrimonio da sogno: la coppia annuncia un particolare top delle nozze, altro che Royal Wedding… Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno nella splendida cornice di Noto (Siracusa) il prossimo 30 agosto. È quasi tutto pronto per il grande evento, che in tema Coachella, allieterà i tanti invitati della coppia più social d’Italia. Nel municipio della città siciliana il rapper e la fashion blogger si ...

Chiara Ferragni e Fedez - altro che royal wedding : 'Il matrimonio durerà tre giorni' : 'Ho sentito negli ultimi giorni Fedez e mi ha riferito che il matrimonio non durerà solo un giorno ma tre', spiega l'esperto di cronaca rosa.

Eugenie di York e Jack Brooksbank - tutto quello che sappiamo sul prossimo royal wedding : Non sono trascorsi nemmeno due mesi dal royal wedding di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, ma nonostante i riflettori siano ancora ben puntati sulla coppia (sulla duchessa di Sussex in particolare), altri appuntamenti vedranno presto protagonista la famiglia reale britannica. Il più importante sarà il matrimonio di Eugenie di York, secondogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson, con Jack Brooksbank, mercante di vini. Ecco tutto ...

Nuova location per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni : le ultime novità sul royal wedding italiano : Un Nuova location per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni in Sicilia: la coppia più social del web si sta preparando al fatidico Sì e a giurarsi amore eterno il prossimo 1 settembre. A circa due mesi dalle nozze, sorgono nuovi particolari sulla cornice che ospiterà la cerimonia. Dato per assodato il procedimento per rito civile, i followers della coppia si domandano ora dove Fedez e Chiara diventeranno ufficialmente marito e ...

Samantha Markle critica l'abito scelto dal padre per il royal Wedding : Meghan Markle di nuovo al centro delle attenzioni della sorellastra Samantha . Quest'ultima, dopo il Royal Wedding, ha nel frattempo ripreso a farsi chiamare con il cognome paterno anziché Grant. ...

Tunisia-Inghilterra Vs royal wedding : i dati d’ascolto non lasciano spazio a dubbi - i Mondiali di Russia 2018 stracciano Harry e Meghan : Altro che Royal Wedding, gli inglesi impazziscono per i Mondiali di Russia 2018: la partita d’esordio dell’Inghilterra segna ascolti da record I Mondiali di Russia 2018 tengono incollati alla tv migliaia di tifosi in giro per il mondo. Tra questi fan sfegatati ci sono anche quelli dell’Inghilterra. La Nazionale inglese ha esordito nella competizione iridata con una vittoria al cardiopalma, perchè giunta allo scadere contro la ...

Londra - ecco il primo "royal wedding gay" della storia britannica : Qualcuno lo ha già ribattezzato il primo "Royal Wedding gay" nella storia della monarchia britannica. Eppure anche nella iper-tradizionalista Famiglia Reale inglese arrivano le nozze omosessuali.A sposarsi è un cugino di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, Lord Ivar Mountbatten. Il 55enne nobile inglese convolerà a nozze con il compagno James Coyle, uno steward di 56 anni conosciuto nei primi anni Duemila in Svizzera. Lord Mountbatten, figlio ...

Eugenie di York e il matrimonio con Jack Brooksbank : tutti i dettagli del secondo royal wedding del 2018 : ... 29enne, single, i tabloid inglesi, malignamente, dicono che Beatrice vorrebbe imitare Pippa , GUARDA , , quando fece da damigella alla sorella maggiore Kate, attirando gli sguardi di tutto il mondo ,...

David e Victoria Beckham : lotteria benefica per gli abiti indossati al royal Wedding : Un gesto che sottolinea la generosità dell'ex-calciatore e della stilista e che lega ancora di più l'immagine di David a Manchester: un atto d'amore verso la città che l'ha lanciato nel mondo del ...

La madre di Meghan Markle torna alla vita di tutti i giorni dopo i fasti del royal wedding : Solo qualche settimana fa, il principe Harry e Meghan Markle si sono detti sì davanti a tutto il mondo. Questo è stato sicuramente il matrimonio dell'anno che, però, si è portato con sé un mare di polemiche. A partire dalla famiglia della sposa per finire con il passato della stessa Meghan Markle ...

La mamma di Meghan torna "Cenerentola" : dopo il royal wedding - eccola in short e infradito a LA : Doria Ragland, mamma della neo duchessa di Sussex Meghan Markle, torna alla vita di tutti i giorni in quel di Los Angeles, dopo i fasti del royal wedding dello scorso 19 maggio. La donna era partita il pomerigio del 15 maggio dalla California con destinazione Buckingham Palace e, per l'occasione, era stata accolta con tutti gli onori. Un'accoglienza calorosa, dimostratale anche dai membri della royal family: in particolare, il principe Carlo si ...