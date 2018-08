Il relitto del sommergibile Guglielmotti ritrovato un secolo dopo l' affondamento

Corea del Sud - ritrovato relitto di nave russa : sarebbe carica d'oro - : Si tratta del vascello "Dmitri Donskoi" lasciato affondare nel 1905. Potrebbe trasportare 5.500 forzieri pieni di lingotti e monete per un valore di 133 miliardi di dollari

relitto Haven : trovato il corpo del sub piemontese disperso : E’ stato ritrovato a 80 metri di profondità il corpo di Ornella Bellagarda, la sub piemontese di 50 anni dispersa da ieri durante la risalita dal sito di immersione sul Relitto della petroliera Haven, al largo di Arenzano (Genova). Il cadavere è stato ritrovato dal Rov, il robottino subacqueo impiegato nelle ricerche. Nel primo pomeriggio, durante le operazioni di ricerca congiunte tra Guardia Costiera e Vigili del Fuoco, è stata ...

Si immerge per visitare il relitto della nave Haven : la sub Ornella non risale più : Sono riprese questa mattina le ricerche della donna residente a Torino di 50 anni, Ornella Bellagarda , che stava facendo un'immersione sul relitto della Haven , al largo della costa di Arenzano ...

Torino - sommozzatrice dispersa nel relitto della petroliera Haven : Ornella Bellagarda non è risalita insieme ai suoi compagni di immersione: negli ultimi tre anni sei persone sono morte visitando il relitto della petroliera.Continua a leggere

Genova - una subacquea dispersa sul relitto della Haven : E' una subacquea di Alpignano , Torino, , Ornella Bellagarda di 50 anni, la donna dichiarata dispersa che nella mattinata di oggi stava facendo un'immersione sul relitto della Haven, la petroliera ...

Genova - sub dispersa su relitto Haven : non è riemersa/ Ultime notizie Arenzano : la “maledizione” della petroli : Arenzano, sub dispersa su relitto Haven: non è riemersa. La “maledizione” della petroliera colpisce ancora. Le Ultime notizie: ricerche in corso, in arrivo robot Rov(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 18:24:00 GMT)

Liguria : sub dispersa durante immersione sul relitto della Haven : Una donna che stava effettuando un’immersione sul relitto della Haven, al largo della costa di Arenzano, è stata dichiarata dispersa. La 50enne non è risalita assieme ai suoi compagni di immersione, facendo scattare l’allarme e le ricerche. Sul posto gli uomini della capitaneria di porto e i vigili del fuoco. Allertato anche il 118. L'articolo Liguria: sub dispersa durante immersione sul relitto della Haven sembra essere il primo su ...

relitto della Haven - paura a Arenzano : sub non è riemersa - ricerche in corso : Ancora un episodio: una lunga serie di morti e malori gravi che si sono verificati in casi di immersioni per vedere il Relitto della nave nelle acque in cui affondò nell’aprile del 1991 facendo 5 vittime

relitto della Haven - paura a Arenzano : un sub non è riemerso - ricerche in corso : Ancora un episodio: una lunga serie di morti e malori gravi che si sono verificati in casi di immersioni per vedere il Relitto della nave nelle acque i cui affondò nell’aprile del 1991 facendo 5 vittime

Volo MH370 - stop definitivo alle ricerche del relitto : Le ricerche dei rottami del Volo MH370, l'aereo della Malaysia Airlines scomparso l'8 marzo 2014 con 239 persone a bordo, sono state definitivamente fermate. La società privata statunitense Ocean ...