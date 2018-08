Il palinsesto di Dazn | ci sono anche Liga e Ligue1

corrieredellosport

: Svelato il palinsesto di DAZN: tre gare di A, tutta la B, ma anche Liga e Ligue1! - sscalcionapoli1 : Svelato il palinsesto di DAZN: tre gare di A, tutta la B, ma anche Liga e Ligue1! -

(Di giovedì 2 agosto 2018) ... ha sottolineato che' cerca di cambiare modo in cui si vede sport, in modo più accessibile, economico e flessibile, come Netflix ha fatto nel mondo dell'entertainment e Spotify per la musica, e ...