Il Paese dei Balocchi sbarca a Rosignano

L'Italia è diventato un Paese di razzisti? Le opinioni dei quotidiani italiani : Una volta ci ritenevamo un popolo di bonaccioni. Magari furbetti, ma in fondo dal cuore d’oro. Ora iniziamo a sospettare di non esserlo per niente. I giornali di oggi, dopo il caso di Daisy e gli 11 episodi di violenza a sfondo razziale registrati negli ultimi due mesi, si interrogano. Alcuni rispondono che in realtà sta venendo fuori la vera natura di un Paese spaventato e sempre più chiuso, altri insistono con l’idea ...

Fano - la Città dei Bambini - ad agosto si trasforma nel Paese dei Balocchi per rivivere la favola di Pinocchio : Fano, terza Città delle Marche per numero di abitanti, dopo aver vestito i panni di quella che fu la Fanum Fortunae con la grande rievocazione storica di luglio, ad agosto è pronta a trasformarsi nel Paese dei Balocchi, l’incantato mondo descritto da Carlo Collodi con protagonista il bambino/burattino Pinocchio. La Città marchigiana, che da oltre 30 anni si fa portavoce delle esigenze dei baby cittadini tanto da avere al proprio interno un ...

Franca Leosini : "La lettura del nostro Paese passa attraverso il delitto. Io perquisisco l'anima dei miei ospiti" : Oltre ad essere giornalista, conduttrice, padrona di casa del programma "Storie Maledette" e regina dei Leosiners, Franca Leosini è anche icona gay, amatissima dal mondo LGBTQ. Anche per questo, Gay.it le ha dedicato un'intervista, in cui ha spiegato il suo punto di vista sulla diversità e rivelato dettagli del suo successo e della sua vita privata (come il fatto di aver partecipato al Muccassassina, una delle serate gay più ...

Oggi alla Camera il taglio dei vitalizi. Di Maio esulta : “Giornata storica - sarà festa per tutto il Paese” : L'ufficio di presidenza della Camera voterà Oggi la delibera presentata da Roberto Fico per il taglio dei vitalizi. Anche la Lega a favore della misura che quindi dovrebbe essere approvata già Oggi nonostante alcuni emendamenti da discutere. Il M5s e Luigi Di Maio esultano: "È una giornata storica, una festa per tutto il Paese. Bye bye vitalizi".Continua a leggere

Terra dei fuochi - arriva il decreto Costa : 'Una priorità per il Paese' : 'Sono molto soddisfatto che sia passato il decreto legge che trasferisce la competenza sulla Terra dei fuochi al mio ministero: ora ho la penna, il potere di produrre tutti gli atti conseguenziali in ...

Mondiali 2018 Russia - la 'benedizione' dei rigori per il Paese ospitante : Uno snodo fondamentale per les Blues, che si qualificarono per la semifinale contro la Croazia e conclusero il torneo vincendo la prima Coppa del Mondo della loro storia, a casa loro. Giappone e ...

Nel Paese dei giornali non si legge più. E' un disastro per la sinistra : Ed è sempre lui ad aver trovato la soluzione per la spesa pensionistica nel paese più vecchio del mondo: facile, ha detto Aso, cari nonni, sbrigatevi a morire. Domenica scorsa poi, durante un comizio ...

Il “Paese dei gemelli” esiste - ed è in Italia : un record incredibile. Dove si trova e quanti ce ne sono : Un record molto, molto particolare: immaginate di vivere in una città piena di gemelli! sono spesso visti come una rarità, ma in questa cittadina Italiana sono invece la normalità. Se non è un record assoluto a livello mondiale poco ci manca. A Barbania, un piccolo comune dell’alto Canavese, in Piemonte, su una popolazione totale di 1.600 residenti ben trentasette sono coppie di gemelli, un’anomalia che è valsa alla cittadina ...

Alessandro Di Battista : “Gli immigrati non sono i responsabili dei problemi del nostro Paese. Dobbiamo aiutare l’Africa” : In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle rivolge un appello al governo, sottolineando che gli immigrati non sono i responsabili dei problemi italiani e che l'esecutivo deve aiutare i Paesi africani intervenendo sulle cause delle ingustizie che portano le persone a fuggire: "Chi fugge da un villaggio congolese per mancanza di prospettive non è poi così diverso da chi fugge dall'Italia per provare a ...

Italia - il Paese dei disfattisti : Italia, il paese dei disfattisti – Un paese all’incontrario il nostro. Tutti o, più correttamente diciamo quasi tutti, tra gli attuali discutibili “figuranti” parlamentari dell’arco politico tricolore, si battono il petto e, a parole, dichiarano di volere, prima di ogni cosa, il bene dell’Italia e della sua gente. Poi, con i fatti, con la coerenza che da sempre li contraddistingue, remano spudoratamente contro, confidando nella erronea ...

Controlli alle stazioni - Frontex polizia di frontiera : la bozza Ue per ridurre i movimenti dei migranti dal Paese di ingresso : "Un forte impegno per avanzare nella politica migratoria europea" con la "riduzione del numero di arrivi illegali nell'Unione", attraverso una serie di misure e proposte, ma anche "una forte necessità di ridurre in modo significativo i movimenti secondari, evitando attraversamenti illegali delle frontiere interne tra Stati membri di migranti e richiedenti asilo e assicurando" procedure "veloci" per i trasferimenti verso il Paese ...

Aquarius - Erri De Luca : “Salvini? Delirio di impotenza. Siamo il Paese dei Pulcinella che si spaventano delle lumache” : “Aquarius? La mossa di Salvini non è affatto una strategia del ricatto, ma un Delirio di impotenza nei confronti di una manifestazione di flussi migratori che durano da più di 20 anni, che non sono governati e che non sono effettivamente governabili”. Sono le parole dello scrittore Erri De Luca, ospite di Omnibus, su La7. “Quella di Salvini è una dichiarazione di impotenza” – spiega – “con una posizione ...