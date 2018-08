Il governo britannico metterà da parte cibo e medicine in caso di mancato accordo su

Cosa succede nel governo britannico : Qual è la questione di Brexit che ha provocato le dimissioni di due importanti ministri in due giorni, e perché per ora la prima ministra Theresa May non rischia di perdere il suo incarico The post Cosa succede nel governo britannico appeared first on Il Post.

Boris Johnson si è dimesso da ministro degli Esteri del governo britannico : Boris Johnson si è dimesso da ministro degli Esteri del governo britannico. La notizia è stata confermata dall’ufficio della prima ministra Theresa May. I giornali britannici scrivono che negli ultimi giorni Johnson aveva criticato molto duramente il nuovo piano per The post Boris Johnson si è dimesso da ministro degli Esteri del governo britannico appeared first on Il Post.

Dominic Raab è il nuovo ministro per Brexit del governo britannico : Il parlamentare Conservatore Dominic Raab è stato nominato questa mattina nuovo Segretario di Stato per l’Uscita dall’Unione Europea: è il ruolo del governo britannico a cui comunemente ci si riferisce con l’espressione “ministro per Brexit”. La sua nomina è arrivata The post Dominic Raab è il nuovo ministro per Brexit del governo britannico appeared first on Il Post.

Il governo britannico ha approvato la sua posizione definitiva su Brexit : Sarà la base per gli ultimi negoziati con l'UE, che inizieranno fra pochi giorni: i sostenitori di una "hard Brexit" non sono soddisfatti The post Il governo britannico ha approvato la sua posizione definitiva su Brexit appeared first on Il Post.

Salute - obesità infantile : governo britannico vieta gli snack alle casse nei supermercati : Gli snack dolci e salati esposti vicino alle casse dei supermercati saranno presto rimossi nel Regno Unito: lo riporta la BBC, secondo cui si tratterebbe di una delle nuove proposte governative per dimezzare l’obesità infantile entro il 2030. Sono previste anche norme più restrittive per gli annunci pubblicitari su merendine, snack e bibite trasmessi in tv e online, oltre all’etichettatura obbligatoria delle calorie nei menù dei ...

Sky - il governo britannico strizza l'occhio a Comcast. Ok all'offerta di Fox solo con la cessione delle news : MILANO - Via libera all'offerta di Fox per Sky, a patto che questa ceda però le attività di news. È quanto ha spiegato il segretario di Stato britannico per il digitale, la cultura, i media e lo sport,...

Il governo britannico ha approvato un controverso piano per l’espansione dell’aeroporto londinese di Heathrow : Il governo britannico ha approvato il controverso piano per la costruzione di una terza pista di decollo nell’aeroporto londinese di Heathrow, dopo anni di discussioni. Il piano prevede lo stanziamento di 2,6 miliari di sterline come risarcimento per i residenti The post Il governo britannico ha approvato un controverso piano per l’espansione dell’aeroporto londinese di Heathrow appeared first on Il Post.

Rbs : governo britannico cede il 7 - 7% per 2 - 5 mld sterline : Londra, 5 giu. (AdnKronos) – Il Governo britannico cede una quota del 7,7% di Royal Bank of Scotland (Rbs) per 2,5 miliardi di sterline, circa 2,86 mld di euro, ad investitori istituzionali. Lo rende noto lo stesso istituto bancario britannico in un comunicato. La quota del Tesoro britannico scende così da 70,1% a 62,4%. L'articolo Rbs: Governo britannico cede il 7,7% per 2,5 mld sterline sembra essere il primo su SPORTFAIR.