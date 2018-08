Il finto blitz ' a sorpresa' | pulite le strade e chiamate un fotografo | arriva la Raggi

"Pulite le strade che arriva la Raggi". finto blitz imbarazza Virginia : "Mercoledì 1 agosto alle ore 17 la sindaca di Roma visiterà il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile [...] Per l'occasione gli uffici provvederanno ciascuno per la parte di competenza: il servizio di viabilità e assicurare la presenza del fotografo".Inizia così la breve (ma intensa) circolare che il gabinetto di Virginia Raggi ha diffuso. arrivano la sindaca e il ministro Danilo Toninelli e scatta l'ordine: pulire e madare il ...