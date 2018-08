Il finale di The Vampire Diaries ha rovinato la storia di Klaus e Caroline | la scena

Il video del finale di The Originals 5 con due fratelli e un addio : il futuro dei Mikaelson è nel sempre per sempre : "sempre per sempre" per l'ultima volta nel finale di The Originals 5. Dopo quasi dieci anni di onorato servizio i Mikaelson si congedano dal pubblico di tutto il mondo, lo stesso che li ha amati in The Vampire Diaries e che poi li ha seguiti nello spin off rendendo giustizia non solo ad una storia bellissima ma anche a due attori (e non solo) validi e intensi. Proprio con Elijah e Klaus si chiude la serie così come era iniziata la loro ...

Tante morti in The 100 5×12 - prima parte del finale di stagione tra redenzione e sacrificio (promo 5×13) : The 100 5x12 si apre con una carneficina. La prima parte del finale di stagione testa le alleanze dei diversi gruppi, e in un contesto di guerra, ogni nodo viene al pettine. Damocles, che dà il titolo al doppio episodio conclusivo di The 100 5, mette alla prova il potere di Octavia, grande protagonista/antagonista della quinta stagione. Amata, ammirata, odiata, Blodreina si ritrova ad affrontare le conseguenze delle sue azioni, mentre lei e ...

Spunta un'immagine della mappa di Anthem che secondo gli sviluppatori rispecchia più o meno la grandezza finale del mondo di gioco : Tra le tante, molte domande che abbiamo sull'ambizioso RPG di BioWare, Anthem, una riguarda il suo mondo di gioco e quanto questo sarà grande. Di recente, è stata rivelata un'enorme porzione della mappa di Anthem e, a quanto pare, l'immagine comparsa rispecchierebbe quasi nella sua interezza il mondo di gioco.Come riporta Gamingbolt, Brenon Holmes di BioWare ha risposto in una discussione su Reddit, dove veniva chiesto se la mappa mostrata di ...

The 100 5×13 : il finale di stagione : The 100 5×13 trama e promo – Il finale di stagione della serie Tv andrà in onda martedì, 7 agosto 2018, sulla The CW. “Damocles – Part Two” conclude la battaglia che abbiamo visto nell’episodio precedente e che spingerà Clarke ed il resto del suo gruppo a prendere una decsione forte contro i nemici. The 100 5×13 sottolinea la divisione fra le due fazioni in atto, con un piccolo colpo di scena in ...

The Originals 5×13 : il finale di stagione (VIDEO) : The Originals 5×13 trama e promo – Il finale di stagione della serie Tv firmata The CW andrà in onda mercoledì, 1 agosto 2018. L’episodio si intitola “When the Saints Go Marching In“, in onore di una celebre canzone gospel della cultura musicale americana. Uno degli interpreti più famosi è Louis Armstrong, ma è stata riadattata anche da altri artisti. La trama di The Originals 5×13 non segna invece solo il ...

Il bacio di Klaus e Caroline in The Originals 5 e il promo del finale di serie : Klaus morirà? : Un episodio strappalacrime, emozionante e, soprattutto, che riporta il pubblico a Misty Falls per un ultimo "sempre e per sempre" e il bacio di Caroline e Klaus. I fan hanno atteso questo momento sin dalle riprese di The Originals 5, da quando hanno scoperto che la bella vampire avrebbe fatto capolino a New Orleans per aiutare il suo amato originale e alla fine è così che è andata. Klaus porta la sua famiglia a Mistyc Falls per lasciare Hope ...

Gran finale a Mondovì per i "mercu 'n piasa" con Andrea Biagioni & The Dirty Rabbits : Grande la varietà di spettacoli danzanti, dal country con Dancer for fun Dj Silvano a Carla e la sua baraonda latina, oltre allo show dei ballerini della scuola Danze Futura '93. Musica a 360° con ...

Eliza Taylor e Bob Morley di The 100 al Comic-Con 2018 - “Il finale di stagione? Un’emozionante montagna russa” (esclusiva OM) : Eliza Taylor e Bob Morley di The 100 si sono uniti al panel organizzato da TV Guide e dedicato ai Fan Favourites. Tra loro, anche Tom Ellis di Lucifer, già protagonista del panel di Entertainment Weekly, il Bruce Wayne di Gotham, David Mazouz, e Melanie Scrofano di Wynonna Earp. I due attori di The 100 hanno anticipato qualcosa sulla quinta stagione. Noi di OM eravamo presenti, ed ecco le loro dichiarazioni. A quanto pare, il moderatore ha ...

Temptation Island 2018 fugge da The Good Doctor : spostata la finale : Temptation Island 2018 “fugge” dalla serie tv campione di ascolti (almeno nella prima puntata) The Good Doctor e sposta la messa in onda della finale a mercoledì 1 agosto. Se in un primo momento di era deciso che la finale del reality delle tentazioni andasse in onda martedì 31 luglio ora le cose sono decisamente cambiate. Temptation Island 2018: spostata la finale Lo scorso martedì su Rai 1 è andata in onda The Good Doctor e contro ...

Temptation Island fugge da The Good Doctor : quando andrà in onda la finale : The Good Doctor fa slittare la finale di Temptation Island 2018 Martedì scorso è iniziato su Rai Uno il nuovo telefilm The Good Doctor. Un telefilm, che in barba alle previsione, ha registrato ascolti altissimi per il mese di Luglio. Difatti la serie televisiva ha ottenuto oltre 5 milioni di telespettatori. E probabilmente questo risultato ha fatto venire la pelle d’oca alla produzione di Temptation Island. Difatti la finale del reality ...

THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x13 "The Word" (SEASON finale) : La seconda stagione di The HANDMAID'S TALE volge al termine nella maniera più spettacolare e dirompente possibile, in un season finale che mette in moto una serie di eventi che hanno sconvolto la struttura di Gilead. L'episodio, dal titolo "The Word", inizia a porre uno stato di cambiamento nell'inferno vissuto dalle nostre protagoniste, con un finale che potremmo definire a sorpresa se non avessimo ben delineato la trama di fondo della serie. ...

Il finale di The Fall 3 chiude il cerchio su Stella e Paul - trame del 15 luglio : ci sarà la 4ª stagione? : Stasera, Rai4 manderà in onda il finale di The Fall 3. Il sesto e ultimo episodio della terza stagione chiude il cerchio su Stella e Paul, e la caccia al serial killer di Belfast giunge al termine. Spector è infatti messo alle strette dalla polizia, ma il team legale dell'omicida è determinato a non fargli affrontare il processo. Inoltre, uno scontro verbale tra Stella e Paul finisce violentemente quando lui la attacca: come finirà? Si inizia ...

finale Wimbledon – Da William e Kate a Theresa May : le istituzioni britanniche assistono a Anderson-Djokovic [GALLERY] : Le principali istituzioni politiche britanniche, da William e Kate a Theresa May, hanno presenziato alla finalissima maschile di Wimbledon fra Anderson e Djokovic Dopo 2 lunghe settimane di spettacolo, nel pomeriggio di oggi Wimbledon avrà la sua naturale conclusione. Dopo aver assistito ieri alla vittoria di Angelique Kerber nella Finale femminile, quest’oggi sul centrale si sfideranno Novak Djokovic e Kevin Anderson per eleggere il ...

Beach volley - Queen of the Beach 2018 Alba Adriatica. Annibalini e Leoni sugli scudi nella prima giornata. Alle 16 la finale : Verrà eletta oggi Alle 16 la nuova regina della sabbia, la Queen of the Beach 2018 sulla spiaggia di Alba Adriatica dove ieri è andata in scena la prima giornata della kermesse unica nel suo genere in Italia organizzata da Beach Sport e Fulvio Taffoni. Dodici fra le migliori interpreti del Beach volley nazionale si sono date battaglia per tutta la giornata in sfide “tutte contro tutte” che caratterizzano questa formula molto ...