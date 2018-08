Il figlio di Marcello Foa lavora nello staff di Matteo Salvini

Rai - il figlio di Marcello Foa nello staff di Matteo Salvini : È quanto risulta dallo stesso profilo del ragazzo, curriculum in bella mostra: laurea alla Bocconi in Economia aziendale e Management, e master a Grenoble. rep Approfondimento Presidenza Rai, Di Maio ...

Il figlio di Marcello Foa è stato assunto nello staff di Matteo Salvini : L'erede del mancato presidente della Rai lavora con il ministro degli Interni, grande sponsor di suo padre Nelle sue prime dichiarazioni da presidente (mancato) della Rai Marcello Foa ha rivendicato la sua estraneità ai partiti e alla partitocrazia. Tra i suoi numerosi sostenitori c’è chi lo difende parlandone (e scrivendone) come un intellettuale d’area. Anche Foa, però, tiene famiglia e avere un amico in un partito può far comodo, ...

Marcello Dell'Utri esce da Rebibbia in lacrime : sconterà i domiciliari a casa del figlio : Si è lasciato alle spalle le porte del carcere di Rebibbia visibilmente commosso, a passo lento e reggendo una busta in mano. L'ex senatore Marcello Dell'Utri da oggi è agli arresti domiciliari nella casa del figlio a Roma, dopo che il tribunale di sorveglianza ha deciso di concedergli il differimento della pena per gravi ragioni di salute.L'ex senatore - condannato a sette anni per concorso esterno a Cosa nostra - è uscito ...