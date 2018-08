Il figlio di Marcello Foa è stato assunto nello staff di Matteo Salvini

espresso.repubblica

(Di giovedì 2 agosto 2018) L'erede del mancato presidente della Rai lavora con il ministro degli Interni, grande sponsor di suo padre Nelle sue prime dichiarazioni da presidente (mancato) della RaiFoa ha rivendicato la sua estraneità ai partiti e alla partitocrazia. Tra i suoi numerosi sostenitori c’è chi lo difende parlandone (e scrivendone) come un intellettuale d’area. Anche Foa, però, tiene famiglia e avere un amico in un partito può far comodo, all’occorrenza.Meglio ancora se l’amico è il capo di un grande partito, nonché ministro dell'Interno e vice Primo ministro.Si scopre così che Leonardo Foa, 24 anni,del presidente designato della Rai dal governo gialloverde, lavoradi comunicazione di. Questo è quanto risulta dal profilo Linkedin del giovane Foa, un ragazzo dal curriculum di studi brillante: laurea in Bocconi e master all’Ecole de Management di Grenoble.