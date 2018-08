Il drone che assorbe gli urti ripiegandosi come un origami

Gladius Advanced Pro - il drone subacqueo che filma in 4K e scende fino a 100 metri di profondità : Atteso per le sue molte novità, Gladius Advanced Pro ha rispettato le premesse ergendosi a simbolo della nuova sottocategoria di piccoli dispositivi subacquei: riprese in 4K a 30 Fps dei fondali (la versione Standard filma a 1080p a 60 Fps), immersione fino a 100 metri di profondità, fotografie da 12 megapixel che grazie alla stabilizzazione assicurano ottimi risultati, autonomia di circa tre ore con singola ricarica. Peculiarità che ne ampliano ...

Addio a Dylan - morto il cane che si muoveva in carrellino grazie al suo padrone : L'esemplare di Labrador non ha avuto nemmeno il tempo di godersi il nuovo carrellino speciale che gli avrebbe permesso di muoversi più agevolmente. Malato da tempo, il cane di tredici anni si è spento nel pomeriggio di lunedì a Vibo Valentia, i proprietari: "Ci mancherai!!! Adesso vai e corri tra le praterie del paradiso"Continua a leggere

Pericolo in mare? Ecco il drone-bagnino che lancia il salvagente e recupera il bagnante : Sarebbe pilotato completamente da remoto, poiché 'in tutto il mondo si stanno studiando sofisticati sistemi a pilotaggio remoto specializzati nel soccorso in mare', spiega l'organizzatore del Drone ...

Altro che Baywatch - in Italia ti salva il drone bagnino : (Foto: Mediarkè) Presto il lavoro dei bagnini, almeno negli stabilimenti balneari più all’avanguardia, potrebbe essere facilitato dall’utilizzo dei droni. Già l’anno scorso in effetti l’utilizzo di velivoli senza pilota per le operazioni di salvataggio era stato accolto con favore dalla Capitaneria di Porto, ma quest’anno dovrebbe finalmente entrare nel vivo. Sono due in particolare al momento le tipologie di gadget ...

Tennistavolo - Korea Open 2018 : triplo titolo per il padrone di casa Jang Woojin. Sorride anche Ding Ning : Si è concluso il Korea Open di Tennistavolo: grande prestazione del padrone di casa Jang Woojin che conquista tutti e tre i titoli, nel singolare maschile, nel doppio maschile e nel doppio misto, nuova specialità olimpica. Andiamo a scoprire tutti i risultati delle finali. Singolare maschile Woojin Jang (Kor) batte Jingkun Liang (Chn) 4-0 (11-8, 11-9, 11-7, 11-3) Singolare femminile Yuling Zhu (Chn) b. Meng Chen (Chn) 4-1 (11-4, 7-11, 11-8, ...

Melissa Greta Marchetto vita privata : “Fidanzata con il padrone di Jack” : Melissa Greta Marchetto fidanzato: la vita privata della conduttrice Melissa Greta Marchetto è felicemente fidanzata! La bionda conduttrice ha rivelato al settimanale F di avere da qualche tempo un amore. Il volto di Quelli che il calcio ha però preferito non svelare l’identità dell’uomo che l’ha conquistata. “C’è il padrone di Jack (il cane del […] L'articolo Melissa Greta Marchetto vita privata: ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche : Sagan sempre più padrone della classifica a punti : Restano praticamente invariate le altre classifiche del Tour de France 2018 al termine della quattordicesima tappa. Peter Sagan si avvicina sempre di più alla vittoria della maglia verde e allunga ulteriormente nella classifica punti. Qualche punto guadagnato anche da Julian Alaphilippe, che resta saldamente in maglia a pois, mentre Pierre LaTour conserva anche oggi la maglia bianca. classifica A punti (MAGLIA VERDE): 1 PETER Sagan BORA ...

Vibo Valentia - il cane è malato ma il suo anziano padrone non rinuncia alla passeggiata. Il video che commuove la rete : Una clip, registrata a Vibo Valentia nelle scorse ore, che ha fatto il giro della rete, e racconta del rapporto tra un cane e il suo anziano padrone. Il cane, malato, non riesce a camminare quindi viene caricato su un carrello e portato a spasso in questo modo, più volte al giorno. L'articolo Vibo Valentia, il cane è malato ma il suo anziano padrone non rinuncia alla passeggiata. Il video che commuove la rete proviene da Il Fatto Quotidiano.

Samp - si è perso il drone che sorvola gli allenamenti : smarrito nel bosco : Ponte di Legno - Si è perso il drone! Il drone che sorvola tutti gli allenamento della Samp per espressa volontà di Giampaolo, che vuole videoriprendere tutti gli allenamenti per rivederli a video ...

Sardegna : alla scoperta di Dorgali archeologica col drone [VIDEO] : Il drone di Corrado Mascia ha catturato immagini mozzafiato di 3 meravigliosi siti archeologici presenti in territorio di Dorgali (Nuoro, Sardegna): ecco il Dolmen di Motorra (un monumento sepolcrale preistorico), la tomba dei giganti di S’Ena e Thomes (sito di epoca nuragica) e il complesso nuragico di Serra Orrios. L'articolo Sardegna: alla scoperta di Dorgali archeologica col drone [VIDEO] sembra essere il primo su Meteo Web.

Colosseo - denunciato turista che pilotava un drone. Sanzionati 26 ambulanti abusivi : 2/7/2018 – Ieri pomeriggio, a meno di 48 ore dagli ultimi controlli, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito un nuovo capillare servizio nel complesso monumentale e nelle aree tra Colosseo e Fori Imperiali, finalizzato a contrastare l’abusivismo commerciale e varie forme di degrado. Il bilancio dei controlli è di una persona denunciata, di […] L'articolo Colosseo, denunciato turista che pilotava un drone. Sanzionati 26 ...

Roma - denunciato un turista che pilotava un drone sopra il Colosseo. Multati anche 26 ambulanti abusivi : Colosseo e Fori Imperiali, nuovi controlli antiabusivismo e antidegrado. Ieri pomeriggio, a meno di 48 ore dagli ultimi blitzi, i carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito un nuovo ...

Tenny - la gattina che da mesi tutti i giorni attende il suo padrone davanti all’ospedale : Il felino si presenta tutti i giorni davanti all'ospedale di Oderzo, nel Trevigiano, e aspetta che dalla struttura esca qualcuno di familiare che lei ha visto entrare e che probabilmente però non uscirà mai più.Continua a leggere

Tenny come Hachiko - la gatta che da mesi aspetta il padrone fuori dall'ospedale : TREVISO - Da mesi tutti i giorni è fuori dalla porta dell'ospedale di Oderzo che scruta, tra la folla che entra esce di fretta, come se cercasse un volto conosciuto, amato. Intimidita ma testarda ...