Il contrario di fratello non esiste

(Di giovedì 2 agosto 2018) Frate Sole, Frate Vento, Frate Focu.lupo. Francesco d'Assisi ritorna alle origini del Cristianesimo, quando i primi cristiani si chiamavano tra loro fratelli, ad indicare quell'intimo sentimento di comune appartenenza. Frate Bernardo, Frate Leone, Frate Silvestro...Frate, un appellativo che, prima del nome, concentra in sé il caleidoscopio di significati del termine frater: su tutti, quello di figli nati dagli stessi genitori. Figli, sia nella gioia, sia nella sventura, sia nel dolore. Ma sempre figli.Essere fratelli vuol dire essere connessi a un vincolo di affetto, di carità. Lo stiamo dimenticando troppo velocemente, mettendolo da parte e facendo prevalere il suo. Che, se leggiamo bene il dizionario dei sinonimi e contrari, non. Troviamo "fratellastro", che indica l'avere un genitore in comune, definisce comunque un legame, ma nonil ...