Il caldo ritorna alla normalità Il meteo Temperature giù e temporali in arrivo

Sole e caldo al Centro Sud - ma al nord ritornano i temporali : Roma - ANTICICLONE AL Centro SUD, temporali AL nord - L'anticiclone nord africano continuerà a dominare la scena sul gran parte dell'Italia Centro meridionale per buona parte della settimana, ove regalerà Sole prevalente e clima ancora pienamente estivo. Al nord, invece, esso perderà energia, eroso da una depressione in avanzamento da Ovest che porterà temporali soprattutto su Alpi e Prealpi ma localmente anche in ...

Ritorna Caronte - caldo da bollino giallo in sette città nel weekend : Allerta meteo per il ritorno di Caronte . Fortunatamente il weekend sarà con temperature calde in Italia ma senza bollini rossi. È previsto il ' bollino giallo ' in 7 città tra domani e sabato , ...