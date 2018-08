Il benessere psicologico conta quanto un gesso al posto del cartone

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 agosto 2018) di Paola Mancini Un braccio fratturato, unper sostenerlo. Chiunque capirebbe che è una cura inappropriata, che è un fatto che si potrebbe verificare soltanto in un paese del terzo mondo. È un dato concreto, materiale, evidente come la luce del sole. E poi immaginatevi un bambino che dice: “Perché sono nato? Sarebbe stato meglio che io non fossi mai nato! La mia vita è così brutta”. Non ha niente apparentemente, non ha arti fratturati, organi danneggiati, infezioni o virus che compromettono le funzioni vitali del suo corpo; ha solo l’anima a pezzi, frantumata da incomprensioni, difficoltà relazionali, maltrattamenti psicologici impalpabili, invisibili ai più, eppure così vividi. Così vividi da rendere la vita quasi inutile da vivere. Quest’anima, questa psiche ha bisogno di cure ma si dirà: “Crescerà, il tempo guarirà le ferite, sarà la miglior ...