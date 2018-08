Il 29 agosto partita della Nazionale Piloti

calcioweb.eu

: Si torna in campo! ?????? Sabato 4 Agosto partita amichevole contro... Scoprilo qui ?? - OltrepoVoghera : Si torna in campo! ?????? Sabato 4 Agosto partita amichevole contro... Scoprilo qui ?? - Bresciascacchi : La partita scelta questo mese è una storica miniatura del Decimo Campione del Mondo. - gmlavolpe : RT @Edosiddi: Partita con meno agonismo delle due precedenti, ma il segnale più positivo è uno: Joao #Cancelo. Pazzesco in tutti i ruoli, f… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Mercoledì 29alle ore 20.15 presso lo Stadio Breda di Sesto San Giovanni si terra’ il tradizionale appuntamento benefico: per l’occasione la squadra deisfidera’ laCalcio Tv. “Un incontro tra sport e solidarieta’. Un momento dedicato in cui il calcio si fa volano di messaggi importanti che trovano validazione in nobili progetti a supporto del prossimo e del territorio – sottolinea una nota -., vip ed ex calciatori si sfideranno amichevolmente in un evento unico ed emozionante dove la solidarieta’ sara’ la protagonista indiscussa: l’intero ricavato, infatti, sara’ devoluto ad associazioni operative sul territorio. Le realta’ beneficiarie saranno la Fondazione “Le Olimpiadi del Cuore”, la Fondazione, la Pro Loco di Cologno Monzese e la Consulta ...