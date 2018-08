Ibiza | una cena da Pacha

Valentino Rossi incontra Rocco Hunt ad Ibiza - il cantante rende omaggio al pilota : 'una leggenda ascolta le mie canzoni' : Rocco Hunt e Valentino Rossi insieme ad Ibiza , il cantante rende omaggio al pilota di MotoGp con una dedica social su Instagram 'Sapere che una leggenda come te ascolta le mie canzoni mi fa sentire ...

Valentino Rossi incontra Rocco Hunt ad Ibiza - il cantante rende omaggio al pilota : “una leggenda ascolta le mie canzoni” : Rocco Hunt e Valentino Rossi insieme ad Ibiza , il cantante rende omaggio al pilota di MotoGp con una dedica social su Instagram “Sapere che una leggenda come te ascolta le mie canzoni mi fa sentire orgoglioso di essere stato uno dei tanti ragazzi di periferia con i sogni che correvano dietro la tua moto Forza Vale“. Con questa dolce dedica, Rocco Hunt rende omaggio al suo idolo sportivo su Instagram. Il cantante napoletano e ...

CHIARA FERRAGNI : ADDIO AL NUBILATO AD Ibiza / Con lei ben 19 amiche - il matrimonio? "Sarà una cerimonia intima" : CHIARA Ferragn, ADDIO al NUBILATO ad IBIZA con le sorelle e le amiche mentre Fedez resterà a Milano con Leone in attesa del matrimonio del 1° settembre.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 20:18:00 GMT)

Cristiano Ronaldo : per dimenticare le “sfortunate” vacanze ad Ibiza il campione portoghese sceglierà la Sardegna? [FOTO] : Dopo la pessima esperienza vissuta la scorsa estate ad Ibiza su uno yacht il campione portoghese potrebbe navigare le acque cristalline della Costa Smeralda Lo scorso anno Cristiano Ronaldo visse una brutta esperienza mentre si trovava in vacanza su uno yacht a largo dell’isola di Formentera, vicino ad Ibiza (Spagna). Il fuoriclasse portoghese e la sua famiglia furono letteralmente “abbordati” dalla polizia tributaria spagnola che volle ...

GOSSIP U&D/ Luigi si prende una pausa dai Social - Sara a Ibiza con le amiche : Luigi mastroianni annuncia il suo 'ritiro' momentaneo dai Social network; Sara Affi Fella continua a fare 'la vita da single a Ibiza': questi gli ultimi GOSSIP emersi sulla coppia formatasi a Uomini e donne poche settimane fa. Mentre il ragazzo allarma i fan anticipando la sua assenza da Instagram se non per questioni di lavoro, la tronista si gode una vacanza tutta al femminile in Spagna: cosa sta succedendo ai Mastrifella? [VIDEO] Anche se ...