I tumori al seno e alla prostata possono essere condizionati dagli orari dei nostri pasti

I tumori al seno e alla prostata - possono essere condizionati anche dagli orari dei nostri pasti : anche il momento in cui mangiamo ha un'influenza, oltre a che cosa e in quale quantità, sul rischio di ammalarsi di cancro: nel caso specifico al seno e alla prostata, i più diffusi con le dovute ...

Mantova - al Poma è arrivato l'ecografo di precisione contro i tumori al seno : Lo strumento ad alta definizione abbatte gli errori di lettura. In aumento i nuovi casi, ma più donne fanno lo screening

tumori : consumare molta frutta e verdura potrebbe ridurre il rischio di cancro al seno : Le donne che consumano molta frutta e verdura ogni giorno potrebbero avere un rischio minore di cancro al seno, soprattutto nelle forme più aggressive, secondo un nuovo studio dei ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health, pubblicato su International Journal of Cancer. Nei loro risultati, le verdure crucifere, come i broccoli, e le verdure di colore giallo o arancione avevano un’associazione particolarmente significativa con la ...

tumori : con lo ‘spuntino di mezzanotte’ +25% dei rischi per prostata e seno : Lo “spuntino di mezzanotte” aumenterebbe il rischio di contrarre il cancro al seno e alla prostata. A puntare il dito contro l’alimentazione nelle ore pre-sonno è uno studio condotto dall’Istituto di Barcellona per la Salute globale (IsGlobal), ripreso dall’Independent, dal quale emerge come chi cena regolarmente dopo le 21, o meno di due ore prima di andare a dormire, ha un rischio maggiore del 25% ci contrarre il ...

INIEZIONE SOTTOCUTANEA PER IL TUMORE AL SENO/ Il protocollo è sperimentale : per tumori tipo HER 2 positivo : INIEZIONE SOTTOCUTANEA per il TUMORE al SENO, il protocollo è sperimentale: con un'INIEZIONE in cui sono presenti due farmaci biologici si prova a combattere la patologia.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 19:54:00 GMT)

tumori : un’iniezione contro il cancro al seno - al Pascale la prima paziente al mondo : All’Istituto nazionale Tumori-Irccs Fondazione Pascale di Napoli è stata trattata la prima paziente al mondo con una nuova formulazione di farmaci biologici per il tumore al seno: si tratta di una combinazione di due anticorpi monoclonali contro il cancro al seno, già disponibili in forma endovenosa, il trastuzumab e il pertuzumab, che vengono iniettati in un’unica soluzione sottocutanea. Per le pazienti potrebbe essere una vera ...

tumori : al Pascale di Napoli un'iniezione contro il cancro al seno : Questa nuova combinazione e' disponibile nell'ambito di un protocollo sperimentale di terapia pre-operatoria di cui il Pascale e' coordinatore e primo centro attivo al mondo. "La combinazione di due ...