I troll russi attivi anche in Italia? Il Pd vuole una commissione d' inchiesta

Facebook ha cancellato 32 account sospettando che fossero dell'IRA - la "fabbrica di troll" russi : Martedì Facebook ha rimosso 32 pagine di Facebook e account da Instagram sospettati di essere collegati alla Internet Research Agency (IRA), l'organizzazione russa nota come "fabbrica di troll" e accusata di avere interferito nella campagna elettorale per le presidenziali statunitensi

Russia 2018 : Fifa - tutti negativi esiti controlli antidoping a mondiali : tutti i test antidoping effettuati sui giocatori impegnati ai mondiali di Russia hanno dato esito negativo, è quanto ha annunciato oggi la Fifa. Da gennaio sono stati 2037 i test condotti dall’organo di autogoverno del calcio mondiale, in totale sono 3985 i campioni raccolti dalla Fifa in controlli senza preavviso prima della Coppa del mondo e 626 durante il torneo. In media ogni calciatore presente nelle rose delle 4 nazionali ...

L’Inghilterra dice addio a Russia 2018 - Southgate parla della delusione cocente : “abbiamo perso il controllo del match” : L’Inghilterra perde ai supplementari contro la Croazia in semifinale, il commento del Ct Gareth Southgate dopo l’addio della sua Nazionale ai Mondiali di Russia 2018 L’Inghilterra ci credeva, forse troppo, alla conquista del Mondiale di Russia 2018. La sconfitta contro la Croazia in semifinale, allo stadio Luzhniki di Mosca, perciò brucia di più. Ad analizzare come siano andate le cose, anche il ct della Nazionale ...

Mondiali 2018 Russia - il tormentone inglese 'Football's coming home' è fuori controllo : Torna a casa il calcio, intesa però come la coppa del mondo, per una squadra che in semifinale torna a credere per davvero al sogno Mondiale. Un tormentone che sta perdendo ogni controllo, come ...

Mondiali Russia 2018 - sorpresa per la Spagna all’arrivo a Mosca : giocatori sottoposti a controllo antidoping : La Federazione spagnola ha fatto sapere che alcuni giocatori sono stati sottoposti a controllo antidoping all’arrivo a Mosca, sede del prossimo match contro la Russia Diversi giocatori della nazionale di calcio spagnola sono stati sottoposti ad un controllo antidoping presso l’hotel di Mosca dove sono alloggiati, secondo quanto riferito dalla federazione. LaPresse / AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU “A mezzogiorno di ...

Mondiali Russia 2018 - controllo splendido e diagonale perfido : Messi porta già in vantaggio l’Argentina [VIDEO] : Un quarto d’ora di gioco e l’Argentina è già in vantaggio, stop perfetto del numero dieci della Seleccion e conclusione precisa che non lascia scampo al portiere nigeriano L’Argentina è già in vantaggio, l’autore del gol non poteva che essere Lionel Messi. Dopo aver lasciato sola la sua Nazionale nel match contro la Croazia, la Pulce la riprende per mano e sigilla l’1-0 con un gol splendido. Lo stop al volo è ...

Mondiali Russia 2018 - la Francia ‘controlla’ la Danimarca e chiude il girone al primo posto : orgoglio Perù contro l’Australia [FOTO e TABELLONE] : 1/18 Fabio Ferrari/LaPresse ...