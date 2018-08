I ricercatori italiani potranno beneficiare dell’accesso continuo al database

Fondazione Italiana Linfomi : un sostegno ai giovani ricercatori italiani in memoria di Ercole Brusamolino : Sono aperti da alcuni giorni i termini per la partecipazione al bando per l’assegnazione dei due premi annuali del valore complessivo di 10.000 euro, destinati a giovani ricercatori sotto i 40 anni, indetto in memoria del Dott. Ercole Brusamolino. Un bando giunto quest’anno alla quinta edizione. I due premi (del valore di 5.000 euro ciascuno) sono messi a disposizione da Fondazione Italiana Linfomi (FIL) e Fondazione Malattie del Sangue Onlus ...

Giovani - competenti e appassionati : ecco i ricercatori italiani antiplastica : ... è portavoce del gruppo Plastic Busters dell'Università di Siena, progetto europeo di monitoraggio che nel Mediterraneo mira a raccogliere dati sull'inquinamento da consegnare alla 'politica' perché ...

Marte, ricercatori italiani scoprono un lago sotterraneo adatto alla vita