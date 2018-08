I miracolati dell’aereo messicano | “Si è spezzato e siamo saltati giù” 

lastampa

(Di giovedì 2 agosto 2018) Se ne sono andati da soli tra i rottami e il governatore dello Stato di Durango non riesce a fare nemmeno un bilancio: «All’appello mancano alcuni passeggeri, forse sono già a casa». Ci sono decine feriti, alcuni gravi, ma è chiaro a tutti che poteva andare assai peggio. Un aereo della Aeromexico distrutto,in due e in fiamme, in uno schi...