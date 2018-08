I genitori lo ripudiano perché gay Con una raccolta fondi realizza il sogno di andare al

huffingtonpost

(Di giovedì 2 agosto 2018) Ilo hanno ripudiato dopo il suo coming out. E non avendo soldi da parte, Seth Owen, 18 anni, diplomato con ottimi voti, ha temuto di dover rinunciare al suo: frequentare il prestigioso college della Georgetown University a Washington DC. Per fortuna, però, la sua storia è diventata popolare e grazie airaccolti per una campagna a lui dedicata su GoFundMe, il giovane ha potutore il suo desiderio più grande.Una storia a lieto fine quella di Seth, abbandonato daiper il suo orientamento sessuale. Il padre e la madre, fortemente cristiani e conservatori, non hanno accettato di buon grado il suo essere gay e hanno rifiutato, quasi per punizione, di continuare a pagargli gli studi. Dal momento che, almeno per il primo anno, sono richiesti dal college circa 20mila dollari, il giovane stava perdendo la speranza.Ma è la stata la ...