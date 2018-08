I carabinieri hanno arrestato tre ragazzi italiani per l’aggressione a Daisy Osakue

Panarea - ME - : i carabinieri - hanno salvato un turista francese : Un 24enne turista francese, è stato salvato dopo essere caduto in una scarpata a Calajunco sull'isola eoliana di Panarea. Per aiutarlo, è stata necessaria la mobilitazione dei carabinieri e dei vigili ...

I carabinieri - hanno arrestato a Messina un 38enne nigeriano : I carabinieri della Stazione di Messina Arcivescovado hanno tratto in arresto un 38enne nigeriano per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali. I fatti sono accaduti ...

Falcone - ME - : per una rissa tra parenti - i carabinieri hanno arrestato 5 persone : Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Stazione di Falcone, con l'ausilio dell'Aliquota Radiomobile di Barcellona , hanno tratto in arresto in flagranza cinque persone per rissa. I militari, sono ...

Tre carabinieri hanno cercato di incastrare per terrorismo un uomo ghanese : Lo hanno aggredito, gli hanno messo in casa armi e testi in arabo per far credere che appartenesse all'ISIS, ma sono stati scoperti The post Tre carabinieri hanno cercato di incastrare per terrorismo un uomo ghanese appeared first on Il Post.

A Messina - i carabinieri hanno effettuato controlli sulla Movida : Continuano senza sosta i servizi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, al fine di garantire un maggior senso di sicurezza e la tranquillità nel Capoluogo peloritano. Nella decorsa notte, ...