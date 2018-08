I benefici della sabbia di mare sulla pelle

Il turismo della Val d’Ega beneficia del Planetarium Alto Adige : Il Planetarium Alto Adige nel corso degli ultimi anni si è trasformato in un motore per la formazione, la scienza,

Tutti i benefici detox della linfa di betulla : La linfa di betulla è un estratto ottimo per l’organismo e ha un potente effetto detox. Ha moltissime proprietà benefiche che la rendono una pianta molto usata, specialmente dalle donne. Ci sono periodi della nostra vita in cui ci sentiamo stressati e molto appesantiti fisicamente. Questo accade soprattutto d’inverno, a causa di una routine più sedentaria rispetto all’estate e a un’alimentazione più pesante. Come fare per depurarci e affrontare ...

Ricerca : i benefici della musica nei soggetti con disabilità intellettiva grave affetti da epilessia farmacoresistente : Il nuovo Centro di Ricerca InVita dell’Istituto Serafico di Assisi, coordinato dal Direttore Sanitario Sandro Elisei, ha presentato oggi alla conferenza internazionale di Malta “Psychiatry and the Arts: The nature of the Human Person and the role of Aesthetics in Maintaining Mental Health” i risultati preliminari della seconda fase di indagine relativi allo studio sugli effetti della musica nella epilessia farmacoresistente in soggetti con ...

Dieta - tutti i benefici della “frutta estiva” svelati dalla nutrizionista : Grazie al suo considerevole apporto di vitamine, sali minerali e acqua, la frutta estiva è un importantissimo alleato contro le insidie del caldo. Oltre ad essere dolce, coloratissima e povera di grassi, possiede, anche...

Tutti i benefici della spaccata. E perché andrebbe fatta regolarmente a tutte le età : Era un vanto da piccoli: mostrare flessibilità ad amici e parenti esibendosi in una spaccata perfetta. Un esercizio che forse abbiamo fatto male a smettere di fare, almeno secondo quanto dicono i giapponesi. Una in particolare, Eiko, ha convinto Tutti, anche quelli non più giovani e poco snodati. Il New York Times l'ha definita la nuova Marie Kondo. E tanto per iniziare l'insegnante di yoga di Osaka ha già venduto in casa ...

NATO - TRUMP CONTRO ALLEATI : "INADEMPIENTI RIMBORSERANNO USA"/ "Europa beneficia della Difesa più di noi" : NATO, TRUMP CONTRO ALLEATI: "Inadempienti RIMBORSERANNO Usa". Vigilia di fuoco in vista del vertice di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 00:38:00 GMT)

Mondiali - ecco perché i calciatori della Russia hanno inalato sali a base di ammoniaca : tutti i benefici per il corpo umano : Nelle ultime ore i Mondiali in Russia sono stati scossi dalla possibile notizia di doping tra i calciatori della nazionale di casa. Non è sfuggito agli occhi di molti che i calciatori russi inalassero qualcosa prima delle partite e così si è subito pensato al peggio. In realtà la spiegazione è più semplice e non allarmante: i calciatori inalavano ammoniaca. Ma a cosa serve? I sali sono una preparazione di carbonato d’ammonio e profumo. ...

I benefici dell'Olio di Argan nella cura della pelle : Comunemente utilizzato come olio per il condimento del cibo, l' olio di Argan con il passare del tempo ha rapidamente guadagnato terreno in tutto il mondo come base di cosmetici per la cura della ...

Il nuovo NDA di NVIDIA intima di usare le informazioni confidenziali per il beneficio esclusivo della compagnia : Dopo alcune polemiche che coinvolsero NVIDIA e il suo GeForce Partner Program, il produttore è tornato al centro delle critiche per alcune norme incluse in un nuovo NDA fatto firmare dalla compagnia a coloro che ricevono informazioni confidenziali sui suoi prodotti.Come segnala DSOGaming, l'accordo di non divulgazione è venuto alla luce grazie a un leak pubblicato da Heise Team e ha fatto scalpore per una norma inclusa nel paragrafo delle ...

Giappone - sono le small cap le vere beneficiarie della Abenomics : L'economia del Giappone è in buona salute poiché il Paese beneficia della crescita dell'economia globale. A livello di amministrazione continua il governo stabile di Abe che ha messo in campo riforme ...