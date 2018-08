Home Festival 18 | la casa degli artisti a due passi da Treviso

Programma completo dell’Home Festival di Treviso - al via il 29 agosto : anche Ermal Meta tra gli ospiti : Il Programma completo dell'Home Festival di Treviso è finalmente ufficiale. Sono messi ordinatamente in lista tutti i presenti alla prossima edizione della kermesse che prenderà avvio dal 29 agosto, con conclusione prevista per il 5 settembre. L'evento si conferma quindi come uno dei più attesi del Nord Italia, ospitato ancora una volta dall'ex Area Dogana di Treviso con durata di 5 giorni riservati alla grande musica con oltre 150 concerti ...

Home Festival 2018 : date - lineup - biglietti. Tutto quello che c’è da sapere : L’Home Festival è ormai diventato un appuntamento imperdibile, sopratTutto per chi vuole chiudere la stagione dei Festival estivi in bellezza. Non a caso, negli ultimi anni è stato premiato come il migliore d’Italia, non solo per il suo cast sempre di alto livello (e trasversale sul fronte generi), ma anche per l’organizzazione, per il suo essere davvero una sorta di casa per chi ama la musica e l’arte in generale. E ...

Tutte le novità del programma dell’Home Festival 2018 - anche Ermal Meta in cartellone : biglietti in prevendita : Arrivano le prime novità sul programma dell'Home Festival 2018, con un nuovo concerto di Ermal Meta che darà l'avvio ufficiale alla manifestazione alla quale parteciperanno anche Le Vibrazioni, a poco più di un anno dalla reunion che ha permesso loro di tornare sul palco del Teatro Ariston con Così Sbagliato. Come da abitudine, il programma si prospetta ricchissimo. Numerosi gli show, con il ritorno del camping che da quest'anno si ...