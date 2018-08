Hockey prato femminile | Mondiali 2018 | delineate le semifinaliste Olanda dominante con

Hockey prato - Italia in collegiale a Praga : tutti gli azzurri convocati - tre amichevoli con la Rep. Ceca : L’Italia sta svolgendo un raduno a Praga (Repubblica Ceca), cinque giorni di allenamento che si concluderanno domenica 5 agosto. La Nazionale di Roberto Da Gai si sta preparando per le Hockey Series Open 2018 di Hockey prato maschile che si disputeranno a Gniezno (Polonia) dal 28 agosto al 2 settembre. In quell’occasione gli azzurri affronteranno i cechi, l’Ucraina, la Lituania, i padroni di casa e Cipro. Nei prossimi giorni ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Spagna-Australia la prima semifinale. Miracolo delle iberiche - avanti agli shootout le oceaniche : Due partite davvero emozionanti a decidere la prima semifinale dei Mondiali 2018 di Hockey su prato femminile. Saranno Spagna e Australia al penultimo atto della manifestazione iridata in corso di svolgimento in quel di Londra. Le iberiche, che erano dovute passare dagli ottavi di finale (clamoroso shoot-out con il Belgio dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari), da sfavorite hanno battuto nel derby del Vecchio Continente la Germania per 1-0: a ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : i risultati degli ottavi e il programma dei quarti di finale : Niente da fare per l’Italia: il sogno azzurro ai Mondiali di Hockey su prato si è interrotto bruscamente agli ottavi di finale contro l’India. Andiamo a riepilogare i risultati odierni: si è delineato il tabellone per quanto riguarda i quarti di finale. risultati ottavi di finale 18:00 BEL – ESP 0 – 0 (2 – 3) 20:15 ARG – NZL 2 – 0 18:00 ITA – IND 0 – ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : bestia nera India - si infrange il sogno azzurro. Italia mai in partita : L’obiettivo minimo degli ottavi di finale (andando anche oltre, con la seconda piazza del girone e le due vittorie con Cina e Corea del Sud) è stato raggiunto, ma visto lo stato di forma e l’entusiasmo era lecito aspettarsi qualcosa in più. La nazionale Italiana di Hockey su prato viene eliminata ai Mondiali di Londra dalla bestia nera India: le asiatiche, vero e proprio tabù per le azzurre negli scontri diretti, si impongono questa ...

LIVE Italia-India - Mondiali Hockey prato femminile in DIRETTA : 0-0 - azzurre per la vendetta e per fare la storia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-India, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di hockey prato femminile. La nostra Nazionale vuole scrivere la storia a Londra: nella capitale britannica, per la prima volta in assoluto, le azzurre si sono qualificate alla fase a eliminazione DIRETTA della rassegna iridata e ora non vogliono smettere di sognare. La nostra squadra ha tutte le carte in regola per sconfiggere la compagine asiatica e ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : ancora l'India sulla strada dell'Italia. Azzurre per la vendetta dopo l'eliminazione da Rio 2016 : ... il ct azzurro, che sta guidando questa squadra a riscrivere passo dopo passo la storia di questo sport in Italia. Oggi, alle 19 italiane, le Azzurre cercheranno finalmente di infrangere il tabù ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : ancora l’India sulla strada dell’Italia. Azzurre per la vendetta dopo l’eliminazione da Rio 2016 : Corsi e ricorsi storici, un tabù da sfatare assolutamente. Italia-India, una partita che nel calcio può dir poco, ma nell’Hockey su prato, almeno a livello femminile, porta amaro in bocca e lacrime alla squadra tricolore. 2012, un gol discusso portò le asiatiche ai Giochi Olimpici di Londra. 2015, Anversa: ancora uno spareggio, in palio c’è un posto per i Giochi di Rio 2016, le indiane si impongono agli shoot-out. Sono passati 3 ...

Italia-India - Ottavi Mondiali 2018 Hockey prato : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Appuntamento con la storia. Stasera l’Italia affronterà l’India agli Ottavi di finale dei Mondiali 2018 di hockey prato femminile in corso di svolgimento a Londra (Gran Bretagna), a caccia di un risultato davvero ineguagliabile: è già stato raggiunto il miglior piazzamento di sempre in una rassegna iridata, ma i quarti di finale sarebbero davvero un evento unico. Le azzurre affrontano nel remake della sfida che valse il pass per le ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Spagna ed Argentina ai quarti di finale : Tempo di ottavi di finale ai Mondiali di Hockey su prato femminile in quel di Londra. Oggi sono andati in scena i primi due scontri diretti, in attesa di Italia-India, in campo domani. Nel pomeriggio italiano a sorpresa la Spagna ha battuto il Belgio, al termine di una partita avara di emozioni, per 3-2 agli shoot-out. Molto meglio invece il match della serata, nel quale l’Argentina si è imposta per 2-0 sulla Nuova Zelanda: vittoria ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : il tabellone dell’Italia. Occasione della vita per le azzurre - India e Irlanda sono dello stesso livello : È successo qualcosa di impronosticabile. L’obiettivo della nazionale italiana di Hockey su prato femminile, come ripetuto a più riprese da Roberto Carta alla vigilia del Mondiale di Londra, doveva essere quello di vincere una partita per approdare così al turno successivo. Le azzurre invece non solo sono volate agli ottavi, ma hanno battuto sia Cina che Corea del Sud, conquistando la seconda piazza nella Pool A (alle spalle della ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : il tabellone ad eliminazione diretta. Calendario - programma - orari e tv : Si è conclusa la fase a gironi dei Mondiali 2018 di Hockey prato femminile in corso di svolgimento in Inghilterra e si è così definito il tabellone della fase a eliminazione diretta. Le vincitrici dei quattro gruppi (Germania, Australia, Olanda, Irlanda) si sono qualificate direttamente ai quarti di finale e attendono di scoprire le proprie avversarie che usciranno dai playoff di spareggio a cui è ammessa anche l’Italia. La nostra ...

Hockey prato femminile - Ottavi di finale Mondiali 2018 : Italia-India. Programma - orari e tv : L’Italia affronterà l’India agli Ottavi di finale dei Mondiali 2018 di Hockey prato femminile in corso di svolgimento a Londra (Gran Bretagna). La nostra Nazionale ha compiuto una vera e propria impresa superando la fase a gironi e ora se la vedrà con la compagine asiatica nella rivincita del match che due anni fa valeva la qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016: quella volta le azzurre vennero sconfitte e dissero addio ai sogni a ...