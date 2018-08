blogo

: 'Pronto, italiani? il tizio convinto che Hillary Clinton organizzi degli sperma party satanici cibandosi di latte m… - bknsty : 'Pronto, italiani? il tizio convinto che Hillary Clinton organizzi degli sperma party satanici cibandosi di latte m… - tvblogit : Hillary Clinton lavora a un progetto sul voto alle donne con Steven Spielberg - 777mingus : dalle cene sataniste di Hillary Clinton all'immancabile Soros. le chicche del possibile presidente Foa -

(Di giovedì 2 agosto 2018)è pronta per una nuova avventura e dopo la politica abbraccerà la politica. L'ex First Lady, ex Segretario di Stato e candidatarecenti Presidenziali USA del 2016 sconfitta da Donald Trump, produrrà una serie tv insieme alla Amblin Television società di produzione diha scelto il libro The Woman's Hour: The Great Fight To Win The Vote di Elaine Weiss per fare il suo esordio come produttrice esecutiva in tv. Una strada che sarà percorsa anche da Barack e Michelle Obama che hanno firmato un accordo con Netflix per lo sviluppo di progetti per la piattaforma, ma anche dal marito che dopo aver scritto con James Patterson The President is Missing, lavorerà al suo adattamento televisivo. prosegui la letturaa unsulconpubblicato su TVBlog.it 02 agosto 2018 11:01.