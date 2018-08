Higuain-Milan | visite mediche in corso | delirio dei tifosi

Milan - visite mediche per Gonzalo Higuain : entusiasmo alle stelle dei tifosi rossoneri [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

Calciomercato Milan - iniziate le visite mediche di Higuain : Gonzalo Higuain al Milan, l'avventura è iniziata. Nella serata di mercoledì l'arrivo dell'attaccante argentino a Milano tra l'entusiasmo dei tanti tifosi rossoneri, che lo hanno accolto con grandi ...

Milan : Higuain ha iniziato le visite mediche : Il Pipita firmerà un triennale: guadagnerà quasi 30 milioni di euro

Calciomercato Milan - iniziate le visite mediche di Gonzalo Higuain : in giornata la firma sul contratto : L’attaccante argentino è arrivato alla clinica ‘La Madonnina’ per sostenere le visite mediche, dopodiché si recherà in sede per la firma sul contratto Gonzalo Higuain è arrivato alla clinica La Madonnina per effettuare le visite mediche con il Milan, ultimo passaggio da compiere prima della firma del contratto con il club rossonero. Ad accogliere l’attaccante c’erano una cinquantina di tifosi, che hanno ...

Higuain al Milan/ Ultime notizie - i tifosi in delirio al suo arrivo. Oggi le visite mediche a Milano : Higuain al Milan, Ultime notizie: il Pipita accolto dai tifosi in delirio ieri in aeroporto. Per l'ex Juventus sono previste questa mattina le solite visite mediche, poi la firma.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:00:00 GMT)

Milan - col superstipendio di Higuain vacillano i record di Ibra e Kakà : Dall'addio dello svedese nel 2012 mai un calciatore aveva guadagnato così tanto in maglia rossonera. L'articolo Milan, col superstipendio di Higuain vacillano i record di Ibra e Kakà è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Higuain : “Felice di essere qui. Andremo lontano”. Oggi le visite mediche e la firma… : Milan, Higuain- Prima parole da rossonero per Gonzalo Higuain, arrivato nella serata di ieri a Milano. Cori e bagno di folla, il “Pipita” è apparso entusiasta della sua nuova avventura e pronto ad intraprendere questo nuovo percorso. “Andremo LONTANO” Higuain ha così commentato: “Bene, bene, bene, domani le visite e speriamo di firmare. Accoglienza da […] L'articolo Milan, Higuain: “Felice di essere qui. ...

Calciomercato Milan - Higuain e il tabù argentini : tanti flop e solo due piacevoli eccezioni : Da sempre legato ai calciatori brasiliani, il Milan con Higuain deve sfatare il tabù argentini, storicamente più vicini alla sponda nerazzurra della città. Ayala, Chamot, Redondo, Sosa e Ocampos sono ...

Juve-Milan : affare fatto su Bonucci-Higuain. Inter vicina a Vidal : Il vice campione del mondo infatti è un punto fermo del Real Madrid, inoltre guadagna 11 milioni all'anno, stipendio ben al di là delle possibilità nerazzurre. Insomma, questa sembra essere ...

Higuain E CALDARA AL MILAN - BONUCCI ALLA JUVENTUS/ Ultime notizie - tutte le cifre dell'accordo : HIGUAIN al MILAN: accordo con la JUVENTUS. Ultime notizie, Leonardo BONUCCI-Mattia CALDARA: scambio concluso, firme nelle prossime ore e annuncio in serata(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 00:16:00 GMT)

Milan - le prime parole di Higuain : tifosi rossoneri in delirio - il saluto alla Juve [FOTO e VIDEO] : 1/9 LaPresse/Claudio Furlan ...

Milan - le prime parole di Higuain : tifosi rossoneri in delirio - il saluto alla Juve [FOTO e VIDEO] : Il Milan ha piazzato il grande colpo Gonzalo Higuain, il Pipita pronto a diventare grande protagonista con i rossoneri. Ecco le prime parole: “Domani farò le visite e poi ci sarà la firma. Sono felice di questa nuova avventura. Un saluto a tutti i tifosi, anche a quelli della Juventus che mi hanno sempre sostenuto. Dove può arrivare il Milan? Più lontano possibile. Ho già parlato con Gattuso”. tifosi del Milan scatenati, in ...

Calciomercato Milan - le prime parole di Higuain all’arrivo a Milano : “speriamo di arrivare il più lontano possibile” : Giunto da poco a Milano, l’attaccante argentino ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore rossonero Operazione conclusa, Milan e Juventus hanno trovato gli accordi definitivi per il passaggio della coppia Higuain-Caldara in rossonero e di Bonucci al club campione d’Italia. Spada/LaPresse Il Pipita è arrivato da poco a Milano, presentandosi al Westin a bordo di un van scuro preceduto dal fratello Nicolas, suo agente e ...

Higuain al Milan : è fatta Sì a Bonucci per Caldara|Vota Cresce l’attesa tra i tifosi Video : Risolto anche il nodo dell’ingaggio: il Pipita chiedeva 9 milioni di euro netti l’anno, i rossoneri ne offrivano 7,5, la quadra a 8-8,5. Ok anche allo scambio difensori