Higuain che sfida al Milan! Sfatare la maledizione della numero 9

Calciomercato Higuain-Milan LIVE - terminate le visite mediche : entusiasmo alla Madonnina : 14.46 terminate le visite di Higuain Poco prima delle 15 l'attaccante argentino ha terminato le visite mediche e ha lasciato la clinica La Madonnina. All'esterno tanti tifosi entusiasti, che hanno ...

Higuain al Milan - i saluti social degli ex compagni della Juve : 'Ci mancherai fratello' : Inserito nel maxi scambio che coinvolge anche Bonucci e Caldara , l'attaccante argentino ha salutato il mondo bianconero per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera, accettando l'offerta ...

Higuain a Milano per le visite mediche - il bomber è accolto dai tifosi in festa : Gonzalo Higuain arriva alla Clinica "La Madonnina" di Milano, sede delle visite mediche dei neo-calciatori del Milan. accolto da decine di tifosi in festa, l'argentino si è dimostrato disponibile a ...

Gonzalo Higuain al Milan stravolge il calciomercato : ora si scatena anche l'Inter : Ci siamo. La maxi-operazione che porterà Gonzalo Higuain , 30 anni, e Mattia Caldara , 24, al Milan, e il figliol prodigo Leonardo Bonucci , 31, alla Juventus è diventata realtà. A sbloccare la ...

Calciomercato Milan - iniziate le visite mediche di Higuain : Gonzalo Higuain al Milan, l'avventura è iniziata. Nella serata di mercoledì l'arrivo dell'attaccante argentino a Milano tra l'entusiasmo dei tanti tifosi rossoneri, che lo hanno accolto con grandi ...

Calciomercato Milan - iniziate le visite mediche di Gonzalo Higuain : in giornata la firma sul contratto : L’attaccante argentino è arrivato alla clinica ‘La Madonnina’ per sostenere le visite mediche, dopodiché si recherà in sede per la firma sul contratto Gonzalo Higuain è arrivato alla clinica La Madonnina per effettuare le visite mediche con il Milan, ultimo passaggio da compiere prima della firma del contratto con il club rossonero. Ad accogliere l’attaccante c’erano una cinquantina di tifosi, che hanno ...

Milan - Higuain : “Felice di essere qui. Andremo lontano”. Oggi le visite mediche e la firma… : Milan, Higuain- Prima parole da rossonero per Gonzalo Higuain, arrivato nella serata di ieri a Milano. Cori e bagno di folla, il “Pipita” è apparso entusiasta della sua nuova avventura e pronto ad intraprendere questo nuovo percorso. “Andremo LONTANO” Higuain ha così commentato: “Bene, bene, bene, domani le visite e speriamo di firmare. Accoglienza da […] L'articolo Milan, Higuain: “Felice di essere qui. ...

Higuain e Caldara dentro - Bonucci via : l'affare lo fa il Milan. Juve - perché? : ... Caldara che lascia il club campione d'Italia senza averci mai giocato, addirittura Higuain - improvvisamente dipinto come un peso ma ancora uno dei migliori centravanti del mondo - che va al Milan : ...

Bonucci-Caldara-Higuain : ecco perchè lo scambio rafforza il Milan e incorona la Juventus : Affare fatto tra Milan e Juventus per il maxi-scambio che ha visto coinvolti Bonucci-Caldara e Higuain: ecco perchè l’operazione ha rinforzato entrambe le squadre Estate di fuoco, non solo a causa delle alte temperature, ma anche per le scottanti trattative legate al calciomercato che si susseguono in quello che sembra una delle migliori sessioni di mercato di sempre, per quanto riguarda la Serie A. Notizia dell’ultima ora, ...

Milan - Gattuso ammette : “Higuain è un attaccante che sa come si fa gol - ma…” : L’allenatore del Milan ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Tottenham, soffermandosi anche sul possibile arrivo di Higuain Una sconfitta che fa male, soprattutto per la prestazione offerta dal Milan nella seconda partita della International Champions Cup. Il Tottenham vince grazie ad un gol di N’Koudou, ma Gattuso appare soddisfatto nel post match per quanto visto in campo: “è stata una bella partita, soprattutto ...