Higuain al Milan Ultime notizie | i tifosi in delirio al suo arrivo Oggi le visite

Milan - le prime parole di Higuain : tifosi rossoneri in delirio - il saluto alla Juve [FOTO e VIDEO] : Il Milan ha piazzato il grande colpo Gonzalo Higuain , il Pipita pronto a diventare grande protagonista con i rossoneri . Ecco le prime parole : “Domani farò le visite e poi ci sarà la firma. Sono felice di questa nuova avventura. Un saluto a tutti i tifosi , anche a quelli della Juve ntus che mi hanno sempre sostenuto. Dove può arrivare il Milan ? Più lontano possibile. Ho già parlato con Gattuso”. tifosi del Milan scatenati, in ...

Calciomercato Milan - le prime parole di Higuain all’arrivo a Milano : “speriamo di arrivare il più lontano possibile” : Giunto da poco a Milan o, l’attaccante argentino ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore rossonero Operazione conclusa, Milan e Juventus hanno trovato gli accordi definitivi per il passaggio della coppia Higuain -Caldara in rossonero e di Bonucci al club campione d’Italia. Spada/LaPresse Il Pipita è arrivato da poco a Milan o, presentandosi al Westin a bordo di un van scuro preceduto dal fratello Nicolas, suo agente e ...

Higuain al Milan : è fatta Sì a Bonucci per Caldara|Vota Cresce l’attesa tra i tifosi Video : Risolto anche il nodo dell’ingaggio: il Pipita chiedeva 9 milioni di euro netti l’anno, i rossoneri ne offrivano 7,5, la quadra a 8-8,5. Ok anche allo scambio difensori

Bonucci alla Juventus - Higuain e Caldara al Milan : tifosi bianconeri increduli : La maxi trattativa tra Juventus e Milan è giunta alla conclusione, al suo epilogo. Gonzalo Higuain e Mattia Caldara si possono considerare ormai giocatori rossoneri, con Leonardo Bonucci che tornerà in bianconero. Un’operazione fortemente criticata dai tifosi della ‘Vecchia Signora’, non solo per il fatto che il difensore centrale di Viterbo, solo un anno fa, lasciò la Juventus per intraprendere la sua nuova (breve) avventura a ...