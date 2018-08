Higuain al Milan | sono molto contento Ultime notizie | tifosi pazzi per il

Milan-Juventus - chi ci guadagna nell'operazione Higuain-Bonucci-Caldara? SONDAGGIO : Operazione conclusa, intese raggiunte e strette di mano già arrivate, prima delle ufficialità successive alle visite mediche. Juventus e Milan hanno chiuso il maxi scambio che coinvolge tre calciatori ...

Calciomercato Higuain-Milan LIVE - terminate le visite mediche : entusiasmo alla Madonnina : 14.46 terminate le visite di Higuain Poco prima delle 15 l'attaccante argentino ha terminato le visite mediche e ha lasciato la clinica La Madonnina. All'esterno tanti tifosi entusiasti, che hanno ...

Higuain e Caldara felici al Milan : "Andremo lontano con questi colori" : Fino a poche settimane fa nessuno si sarebbe immaginato di rivedere Leonardo Bonucci alla Juventus, con Gonzalo Higuain e Mattia Caldara al Milan, forse nemmeno i protagonisti di questo grande scambio ...

Higuain al Milan - i saluti social degli ex compagni della Juve : 'Ci mancherai fratello' : Inserito nel maxi scambio che coinvolge anche Bonucci e Caldara , l'attaccante argentino ha salutato il mondo bianconero per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera, accettando l'offerta ...

Higuain al Milan – Sui social il messaggio di Dybala : ” buona fortuna fratello” : Dybala saluta Higuain dopo il passaggio dell’argentino dalla Juventus al Milan: il post sui social Gonzalo Higuain è ufficialmente un calciatore rossonero: l’attaccante argentino dice addio alla Juventus, dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, e anche i suoi compagni di squadra. Proprio uno di loro, pochi minuti fa, ha deciso di salutare Higuain con un post sui social network: “buona fortuna fratello, è stato molto bello ...

Allegri : “grazie Higuain - Milan ha preso grande attaccante” : “Ringrazio di cuore Higuain per questi due anni in cui ha dato tutto. Il Milan ha acquistato certamente un grande attaccante”. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky saluta l’attaccante che proprio oggi sta effettuando le visite mediche con il Milan. (AdnKronos)L'articolo Allegri: “grazie Higuain, Milan ha preso grande attaccante” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Leonardo Bonucci atterra a Torino ma ad aspettarlo nemmeno un tifoso. Accoglienza da re per Higuain al Milan : È un Leonardo Bonucci sorridente quello arrivato questa mattina all'aeroporto di Castelle Torinese. Ad attenderlo alcune telecamere, ma nessun tifoso. I fan bianconeri, evidentemente, hanno ancora negli occhi l'addio burrascoso dell'estate scorsa, quando il centrale si era trasferito al Milan per quaranta milioni di euro. Il difensore, che torna alla Vecchia Signora dopo un solo anno in rossonero, sosterrà in mattinata le visite al ...

Higuain a Milano per le visite mediche - il bomber è accolto dai tifosi in festa : Gonzalo Higuain arriva alla Clinica "La Madonnina" di Milano, sede delle visite mediche dei neo-calciatori del Milan. accolto da decine di tifosi in festa, l'argentino si è dimostrato disponibile a ...

Milan - visite in corso per Higuain : le prime immagini del Pipita con la maglia rossonera [VIDEO] : L’attaccante argentino sta svolgendo le visite mediche alla clinica ‘La Madonnina’, sulla pagina Instagram del Milan le prime immagini del Pipita con la maglia rossonera Test fisici in corso per Gonzalo Higuain alla clinica ‘La Madonnina’, l’attaccante argentino sta svolgendo le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto e all’ufficialità del suo passaggio al Milan. Sul profilo Instagram ...

Gonzalo Higuain al Milan stravolge il calciomercato : ora si scatena anche l'Inter : Ci siamo. La maxi-operazione che porterà Gonzalo Higuain , 30 anni, e Mattia Caldara , 24, al Milan, e il figliol prodigo Leonardo Bonucci , 31, alla Juventus è diventata realtà. A sbloccare la ...

Milan - visite mediche per Gonzalo Higuain : entusiasmo alle stelle dei tifosi rossoneri

Calciomercato Milan - iniziate le visite mediche di Higuain : Gonzalo Higuain al Milan, l'avventura è iniziata. Nella serata di mercoledì l'arrivo dell'attaccante argentino a Milano tra l'entusiasmo dei tanti tifosi rossoneri, che lo hanno accolto con grandi ...

Higuain-Milan - visite mediche in corso : delirio dei tifosi : MILANO - Applausi e cori per Gonzalo Higuain , letteralmente circondato da una cinquantina di tifosi del Milan all'ingresso della clinica La Madonnina dove si sottoporrà alle visite mediche, ultimo ...

Calciomercato Milan - iniziate le visite mediche di Gonzalo Higuain : in giornata la firma sul contratto : L’attaccante argentino è arrivato alla clinica ‘La Madonnina’ per sostenere le visite mediche, dopodiché si recherà in sede per la firma sul contratto Gonzalo Higuain è arrivato alla clinica La Madonnina per effettuare le visite mediche con il Milan, ultimo passaggio da compiere prima della firma del contratto con il club rossonero. Ad accogliere l’attaccante c’erano una cinquantina di tifosi, che hanno ...