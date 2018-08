Higuain a Milano per le visite mediche | il bomber è accolto dai tifosi in festa

Higuain al Milan/ Ultime notizie - i tifosi in delirio al suo arrivo. Oggi le visite mediche a Milano : Higuain al Milan, Ultime notizie: il Pipita accolto dai tifosi in delirio ieri in aeroporto. Per l'ex Juventus sono previste questa mattina le solite visite mediche, poi la firma.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:00:00 GMT)

Calciomercato Milan - le prime parole di Higuain all’arrivo a Milano : “speriamo di arrivare il più lontano possibile” : Giunto da poco a Milano, l’attaccante argentino ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore rossonero Operazione conclusa, Milan e Juventus hanno trovato gli accordi definitivi per il passaggio della coppia Higuain-Caldara in rossonero e di Bonucci al club campione d’Italia. Spada/LaPresse Il Pipita è arrivato da poco a Milano, presentandosi al Westin a bordo di un van scuro preceduto dal fratello Nicolas, suo agente e ...

Calciomercato - Higuain-Milan LIVE : cresce ottimismo - la Juve in arrivo a Milano : 14.25 La Juve al completo a Milano Se Paratici si trova a Milano già dalla giornata di ieri e nella mattinata ha continuato a parlare con gli agenti dei vari giocatori coinvolti, Marotta invece sta ...

Calciomercato : maxi scambio Milan-Juve completato - Higuain e Caldara a Milano - Bonucci + soldi a Torino [CIFRE e DETTAGLI] : 1/4 Higuain (LaPresse/Reuters) ...

Higuain-Milan : il fratello vede Leonardo. Se dice sì - Bonucci alla Juve e Caldara a Milano : L'ultimo tassello della maxi operazione Milan-Juventus su Leonardo Bonucci, Gonzalo Higuain e Mattia Caldara potrebbe aggiustarsi a breve. In questi minuti il fratello agente del Pipita sta ...

Milano : Higuain atterra e "vede" rossonero. Il fratello agente accelera con Leonardo : Lo sbarco di CR7 a Torino, quello di Gordon Singer e Higuain a Milano. Juventus da una parte, Milan dall'altra: tra chi accoglie il campione e chi, invece, apre ad una settimana intensa e spera di ...

Juventus-Milan - decisive le prossime 48 ore : l’agente di Higuain a Milano - la situazione sulla maxi-operazione [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per lo scambio tra Juventus e Milan, le due dirigenze stanno lavorando senza sosta per provare a concludere la maxi operazione, in tre sono pronti a cambiare maglia. Le certezze riguardano Bonucci e Higuain, il difensore ha deciso di tornare alla Juventus, il Pipita è pronto ad accettare i rossoneri e confermarsi grande protagonista in Serie A, a Milano è arrivato l’agente del calciatore argentino, si sta ...

Il fratello-agente di Higuain a Milano. Ma il Chelsea va su Caldara : Il secondo, come spiegano Fabiana Della Valle e Alessandra Gozzini sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, coinvolge proprio Caldara. Mattia Caldara, 24 anni. Getty Images assalto blues - Il ...

Juventus - Higuain per Bonucci : c’è il piano sull’asse Torino-Milano : Higuain PER Bonucci- Leonardo Bonucci potrebbe riabbracciare i colori bianconeri dopo solamente un anno. Il difensore bianconero, come riportato ieri sera dai colleghi di “SportItalia“, sarebbe vicinissimo al ritorno alla Juventus. Una strategia di mercato sull’asse Milano-Torino, con protagonisti Bonucci e Higuain. Ora attenzione ai dettagli! Higuain IN ROSSONERO, STESSO STIPENDIO DI Bonucci Bonucci potrebbe ...

Juventus - Abramovich a Milano per Rugani e Higuain : pronti 100 milioni : Rugani E Higuain- Definito l’acquisto di Cristiano Ronaldo, la Juventus si prepara a lavorare anche sul fronte cessioni. Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, oggi Abramovich sarà a Milano per incontrare la dirigenza juventina per parlare di Rugani e Higuain. Un doppio affare che il presidente del Chelsea sarebbe pronto a trattare in […] L'articolo Juventus, Abramovich a Milano per Rugani ...

Higuain - il dopo Juve potrebbe essere a Milano Video : Il valzer degli attaccanti non è ancora partito, ma a Torino si attende un grande attaccante e tutti pensano a riportare Cavani in Italia o, meglio ancora, al centravanti del Chelsea Alvaro Morata [Video]. Anche senza una convocazione ai prossimi mondiali, per portare a casa Morata, primo nome in cima alla lista di Giuseppe Marotta e Fabio Paratici, la Juventus dovra' sborsare non meno di 65 milioni di euro. E allora, tra le varie strategie per ...