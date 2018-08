HAL 9000 di 2001 | Odissea nello spazio diventa un altoparlante bluetooth per veri fan

Lo smart speaker identico a HAL 9000 di 2001 : Odissea nello Spazio : Potrebbe guadagnarsi un posto come l’altoparlante più inquietante della storia, ma i fan di 2001: Odissea nello Spazio non potranno non adorarlo: è la replica in formato speaker del computer Hal 9000, l’intelligenza artificiale al controllo della Discovery One divenuta famosa per il suo diverbio con il comandante David Bowman. L’aggeggio è stato realizzato da Master Replicas Group, società specializzata nel creare oggettistica ...