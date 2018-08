Hackerato il profilo Instagram di Rich The Kid | chiesti al rapper testimonial della

sportfair

(Di giovedì 2 agosto 2018) Un riscatto per riavere indietro il proprio account: è questo quanto sta succedendo aThe Kid,Juventus negli UsaThe Kid vanta 4,3 milioni di follower sue forse proprio per questo è stato preso di mira dagli hacker che si sono impossessati del suo account ufficiale. Come se non bastasse, i ‘rapitori’ delsocial delJuventus negli Stati Uniti hanno chiesto un vero e proprio riscatto per ‘rilasciare’ l’account e restituirlo al legittimo proprietario. Una somma di 750 mila dollari è stataiesta aThe Kid per riavere indietro il suo, in cui però sono già state cancellate tutte le foto. A ‘rapire’ la pagina social è stato un collega delamericano: Young Navz si è autodenunciato del ‘furto’, confermando su ...