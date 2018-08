Gumball 3000 - Il 6 agosto arriverà a Milano

quattroruote

: Emirates SkyCargo vola due Alfa Romeo da Dubai a Londra per il rally automobilistico Lo Stelvio Quadrifoglio e Giul… - notizie_airline : Emirates SkyCargo vola due Alfa Romeo da Dubai a Londra per il rally automobilistico Lo Stelvio Quadrifoglio e Giul… - italiavola : Emirates SkyCargo insieme a Gargash per il famoso rally di Gumball 3000. Atterrerà anche a Bologna… - Cigno11 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 2 agosto 2018) A diciannove anni dalla prima edizione, latornerà a solcare le strade italiane. Lunedì 6la carovana di supercar provenienti da tutto il mondoinfatti a, la seconda tappa del raduno non competitivo che quest'anno porterà decine di automobili sportive da Londra a Tokyo.Appuntamento al Castello Sforzesco. Domenica 5gli iscritti partiranno dal Covent Garden di Londra alla volta di Chantilly, a nord di Parigi, dove passeranno la notte. Il giorno successivo l'eccentrico serpentone di supercar attraverserà tutta la Francia alla volta del Castello Sforzesco di. Il 7lacontinuerà in direzione Bologna dove tutte le vetture saliranno su aerei cargo che le porteranno fino a Osaka in Giappone, dove poi ripartiranno il 9alla volta di Kyoto e, il giorno successivo, di Nanao. La parte guidata dellasi concluderà sabato ...