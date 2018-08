Guerra dazi tra Usa e Cina deprime i listini europei in apertura

Guerra dei dazi. scontro Usa-Cina/ Ultime notizie - paura in casa Apple : Dazi, Usa contro Cina: nuova stretta da parte dell'amministrazione Trump. Il presidente americano alzerà tariffe su 200 miliardi di beni cinesi. Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 12:05:00 GMT)

L'economia dell'Africa traballa con la Guerra dei dazi : Un indebolimento degli Stati Uniti e delL'economia cinese produrrebbero conseguenze negative sulle catene di approvvigionamento di tutto il mondo. Tutto questo si tradurrebbe in una crescita globale ...

Guerra commerciale : i dazi li pagheranno anche i clienti di BMW. Rincari per questi SUV : La Guerra commerciale Usa-Cina, iniziata ufficialmente all'inizio di luglio con l'entrata in vigore delle tariffe punitive volute da Donald Trump sui prodotti cinesi, per un valore di $34 miliardi e ...

I viaggi della soia - Guerra dei dazi o Guerra alla Cina? : Ma anche tra Trump e Kim Jong Un c'è stato un brusco raffreddamento poco prima di Singapore, ma la presenza di una forte volontà politica di portare a casa un risultato alla fine ha prevalso. La ...

Guerra dei dazi : come la Cina si prepara a gestire un disastro economico : Fallimenti e ristrutturazioni pianificate e svalutazione competitiva per controbilanciare l'offensiva di Trump

E così non ci sarà alcuna Guerra di dazi tra Ue e Usa : A commentare favorevolmente l'intesa e' stato il ministro dell'Economia tedesco, Peter Altmaier, che in un tweet ha sottolineato che l'accordo può 'evitare una guerra commerciale e salvare milioni di ...

Fari sulla Bce : Draghi alle prese con la Guerra dei dazi : Il rischio, paventato da molto, è che la BCE metta fine al suo stimolo monetario proprio in un momento in cui l'economia potrebbe rallentare. A questo proposito, G ero Jung, Chief Economist di ...

Dazi - Cia : 'Cina combatte sorta di silenziosa Guerra fredda' : La Cina sta combattendo una "sorta di silenziosa guerra fredda": ne è convinto Michael Collins, il vice direttore del centro della Cia per l'est asiatico, secondo il quale Pechino non vuole una guerra ...

Guerra dei dazi - Trump pronto a colpire tutti i prodotti made in China. Spunta video hot che potrebbe inguaiarlo : Donald Trump si è detto pronto a imporre dazi su tutti i prodotti esportati negli Usa da Pechino, per un valore di oltre 500 miliardi di dollari. "Non lo faccio per ragioni politiche - ha spiegato il ...

La Guerra dei dazi torna a far paura ai mercati : La strana coalizione italiana fallirà se la destra vincerà sull'immigrazione ma la sinistra sull'economia". A versare altra benzina sul fuoco l'indomabile Claudio Borghi, responsabile economico della ...

Usa-Europa - la Guerra dei due mondi tra monopoli digitali - dazi e antitrust : Dietro alla multa contro Google si gioca una sfida economica e politica molto più ampia tra Europa e Usa, sulla scia delle dichiarazioni del presidente Trump, che la settimana scorsa ha definito la Ue una «nemica» sul piano commerciale....

Ue e Cina : “Evitiamo la Guerra dei dazi e cambiamo le regole del commercio” : A un anno e mezzo dall’insediamento di Donald Trump gli equilibri mondiali sono totalmente sconvolti. Tanto che Unione Europea e Cina, al loro ventesimo summit, hanno trovato una sintonia senza precedenti. Le relazioni tra i due giganti, soprattutto dal punto di vista commerciale, non sono e non sono mai state facili. Ma nell’epoca del “nemico comu...

Dazi : Tusk - dovere Ue-Cina-Usa-Russia evitare Guerra : Ricordiamo, qui a Pechino, e là, a Helsinki, che il mondo che stavamo costruendo da decenni, a volte attraverso dispute, ha portato la pace per l'Europa, lo sviluppo della Cina e la fine della guerra ...