Guardia medica turistica | a Scopello chiude già il 17 agosto

Palermo : inaugurata nuova Guardia medica a Giuliana : Palermo , 4 lug. (AdnKronos) - Centro metri quadrati in un'unica elevazione con accesso diretto dalla centralissima Piazza Pompei. E' la nuova Guardia medica di Giuliana ( Palermo ) attivata alla presenza, tra gli altri, del sindaco, Francesco Scarpinato e del Commissario dell'Azienda sanitaria provinc

Bari - nuova aggressione in una Guardia medica 'La vigilanza è arrivata con 30 minuti di ritardo' : Un altro episodio di violenza ai danni di operatori della sanità. E' accaduto alla guardia medica di Adelfia , Bari , , dove un paziente psichiatrico si è presentato in ambulatorio brandendo un ...

Nuovi locali per la Guardia medica di Chiaramonte Gulfi : I lavori prevedono la sistemazione di due stanze presso la sede del Presidio Territoriale di Emergenza del Comune montano

Rapinò dottoressa della Guardia medica di Nicolosi : arrestato per scontare 7 anni : E' finito in carcere, su ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania, Giuseppe Signorelli, 38 anni , di Catania. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri. L'uomo dovrà scontare sette ...

Puglia - un nuovo piano per la Guardia medica dopo i casi di violenza contro i medici : Il 10 novembre scorso l'intero mondo sanitario, guidato dagli Ordini e dai sindacati, era sceso in piazza a Bariper protestare contro le inaccettabili condizioni di rischio in cui i medici sono ...