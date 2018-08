Gruppo BMW - Utili in calo nel secondo trimestre

Gruppo BMW - Aumenterà la produzione di modelli elettrici : Le vendite di modelli elettrici ed elettrificati del Gruppo BMW continuano a registrare tassi di crescita a doppia cifra anche a maggio e il produttore bavarese decide di aumentarne la produzione per soddisfare la domanda. Nel dettaglio a maggio sono stati 10.213 gli esemplari delle BMW i e BMW iPerformance e delle Mini elettriche commercializzate in tutto il mondo, il 39,2% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Nei primi cinque ...

