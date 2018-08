: RT @FormulaPassion: #F1: a oltre 40 anni dall'incendio del Ring Niki #Lauda si ritrova di nuova a lottare tra la vita e la morte ai primi d… - bonjovi1982 : RT @FormulaPassion: #F1: a oltre 40 anni dall'incendio del Ring Niki #Lauda si ritrova di nuova a lottare tra la vita e la morte ai primi d… - partnerdigitale : Grave Niki Lauda, trapiantati polmoni 20.58 Il tre volte campione del mondo di Formula 1 Niki Lauda è stato sottop… -

Il tre volte campione del mondo di Formula 1è stato sottoposto a trapianto di polmone a causa di una seria malattia.L'intervento ha avuto luogo a Vienna, nell'ospedale Akh. Secondo quanto reso noto dai medici, il 69enne ex pilota austriaco è in condizioni giudicate critiche. In passatoera stato sottoposto anche a trapianto di reni.(Di giovedì 2 agosto 2018)