Gratta&Vinci come fumo | ora la scritta Nuoce a salute

ilgiornale

: Gratta e vinci come le sigarette: sui tagliandi arriva la scritta “Nuoce alla salute” - LaStampa : Gratta e vinci come le sigarette: sui tagliandi arriva la scritta “Nuoce alla salute” - HuffPostItalia : Gratta e vinci, con il decretò dignità comparirà la scritta 'nuoce alla salute' - Agenzia_Italia : Su gratta e vinci e slot machine ci sarà il messaggio: “nuoce gravemente alla salute” -

(Di giovedì 2 agosto 2018) I Gratta&Vinci pericolosi quanto le sigarette. Almeno a leggere laalla" che già campeggia sui pacchetti dei prodotti da tabacco e che ora diventa obbligatoria pure sui tagliandiUn emendamento al decreto Dignità della deputata Pd, Elena Carnevali, approvato alla Camera e che ha ricevuto consensi anche dalle opposizioni, stabilisce infatti che sui Gratta&Vinci d'ora in poi saranno apposti avvisi sui rischi di disturbo derivanti dal gioco. Così i nuovi tagliandi dovranno contenere messaggi sui rischi connessi al gioco d'azzardo "in modo da coprire almeno il 20%" della loro superficie "su entrambi i lati".I vecchi tagliandi potranno essere venduti ancora per un anno, ma le scritte che mirino a dissuadere dal gioco avvisando dei pericoli della dipendenza dovranno apparire anche su slot machine e "nelle aree e nei locali dove vengono installate". L'emendamento è ...