Gratta e vinci come le sigarette | dovranno avere la dicitura «Nuoce alla salute»

Gratta e vinci - con il decretò dignità comparirà la scritta "nuoce alla salute" : Anche sui Gratta e vinci, come sui pacchetti di sigarette, comparirà la scritta 'nuoce alla salute'. Lo prevede un emendamento del Pd al decreto dignità approvato dall'Aula della Camera con 445 sì, 10 astenuti e 59 contrari (dichiarato il no di Forza Italia). La proposta aveva parere favorevole di governo e relatore, che in un primo momento avevano espresso parere contrario. I tagliandi dovranno contenere messaggi sui rischi ...

Roma : A Ostia arrestato ladro di ‘Gratta e vinci’ : Roma- Approfittando dell’oscurita’, era riuscito a scardinare la finestra di un bar di via delle Triremi, ma il rumore ha messo in allarme alcuni residenti della zona che hanno allertato il 112. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ostia sono immediatamente accorsi sul luogo indicato dalle numerose segnalazioni, constatando l’effrazione alla finestra del bar e il furto consumato all’interno ...

Compra "Gratta e Vinci" da 10 euro vince 2 milioni : è caccia al fortunato : Gratta e Vinci "da sballo" a Gonnesa, provincia del Sud Sardegna. Un anonimo fortunato ha vinto ben due milioni di euro con il Gratta e Vinci del Mega Miliardario. Gratta e vince 2 milioni in Sardegna...

Gratta e Vinci fortunato a Chieti Scalo : vinti 30mila euro : Ancora un Gratta e Vinci fortunato pescato nella ricevitoria dei F.lli Luciani in viale Benedetto Croce a Chieti Scalo, dove la dea bendata è tornata di nuovo. Un giocatore oggi ha vinto infatti ...

Macron lancia una lotteria e un Gratta&vinci per salvare castelli e monumenti a rischio : Missione Patrimonio. In Francia arriva una lotteria nazionale per salvare i castelli e i monumenti a rischio. A caccia di risparmi per risanare il bilancio pubblico, il presidente Emmanuel Macron, presenta l'iniziativa al castello Voltaire di Ferney, simbolo di tolleranza e Illuminismo al confine franco-svizzero, che è stato appena restaurato per 9 milioni di euro e aprirà le porte al pubblico nel fine settimana.Ideato dal ...