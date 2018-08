GR | turisti bloccati | soccorsi in elicottero

Indonesia - oltre 500 turisti bloccati sul vulcano nell’isola di Lombok. Attivati i soccorsi : oltre 500 turisti sono rimasti bloccati sulle pendici di un vulcano attivo nell’isola di Lombok, in Indonesia dopo il violento terremoto che sabato ha colpito l’isola. Dopo le scosse di sabato, tonnellate di roccia e fango si sono staccate dalla montagna lasciando i turisti senza vie di fuga. Le squadre di soccorritori composte da militari, poliziotti e medici hanno iniziato la scalata del vulcano alle 8 ora locale, le 2 del mattino in ...

Brindisi - 300 turisti in partenza per Corfù bloccati al porto per il guasto del traghetto : Sarebbero dovuti partire sabato 14 luglio ma hanno trascorso la notte sulla banchina in attesa di conoscere l'orario di partenza. L'imbarcazione è rimasta bloccata nell'isola greca