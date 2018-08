Governo | per la comunicazione Toninelli chiede una mano all' Accademia della Crusca

Asili nido - Di Maio : 'Il Governo valuta copertura totale dei costi' : ' Il reddito di cittadinanza è una delle priorità di questo governo', la proposta di legge 'è pronta e stiamo lavorando con il ministero dell'Economia per gli ultimi dettagli, avrete modo a breve di ...

FT : "Rai sconfitta umiliante per il Governo" : Il caso Vigilanza Rai finisce sulle pagine del Financial Times . La battuta d'arresto del governo sulla vicenda, commenta infatti il prestigioso quotidiano finanziario, mostra la tensione esistente ...

Sud - vera spina per il Governo : senza lavoro - senza crescita e con i giovani che se ne vanno : L'allarme dello Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno: nel sud Italia una crescita pari alla metà di quella del resto del paese, poco lavoro e spesso sottopagato -

Rifiuti - allarme incendi : il Governo trasforma le discariche in siti sensibili per forze dell’ordine. “Ma controlli non bastano” : Una “più assidua attività di controllo” nei siti di stoccaggio di Rifiuti e una “costante opera di sensibilizzazione verso i gestori” degli impianti. Il governo risponde con una circolare ai prefetti per far fronte al problema dei roghi negli stabilimenti che trattano monnezza: d’ora in poi diventano i siti sensibili da inserire nei piani di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Una mossa che cerca di calmare le paure ...

Tre città insieme per i Giochi delle Alpi. Torino apre - la palla passa al Governo : Nonostante l'Italia, l'Italia è pronta a guadagnarsi le Olimpiadi invernali del 2026, frantumando nel giro di poche settimane decenni di regole e consuetudini del mondo olimpico. Il Paese che ospita ...

Siria : fonti - accordo Isis-Governo per rilascio 36 donne : ANSAmed, - BEIRUT, 31 LUG - E' stato raggiunto un accordo tra l'Isis e le forze governative Siriane per il rilascio di 36 tra donne e minori in cambio del trasferimento di centinaia di miliziani ...

Caso Benalla - il Governo francese supera la doppia mozione di sfiducia : doppia prova superata dal governo francese. Le mozioni di sfiducia presentate dalla sinistra e dalla destra nei confronti del governo sul Caso di Alexandre Benalla – l’ex bodyguard e collaboratore del presidente Emmanuel Macron indagato per le violenze del primo maggio a Parigi – sono state respinte. Come ampiamente previsto, l’Assemblea nazionale francese le ha bocciate entrambe: è stata la prima volta che l’opposizione ha ...

Musei - Franceschini : “Stop domeniche gratuite? Scelta fatta solo per marcare discontinuità politica. Governo ci ripensi” : “Quando una cosa funziona e va incontro ai bisogni delle persone non va cambiata solo perché chi l’ha fatta ha un colore politico diverso. Spero che il Governo ci ripensi”. A dirlo, alla Camera, Dario Franceschini, ex ministro dei Beni culturali, sulla decisione dell’attuale ministro del Governo Lega-M5s, Alberto Bonisoli, di annullare le domeniche gratuite nei Musei. L'articolo Musei, Franceschini: ...

Pensioni - il Governo vuole fare in fretta : superare la riforma Fornero nella LdB 2019 : Il Governo pronto ad accelerare sul tema Pensioni. Lo ha lasciato chiaramente intendere il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano 'Il Corriere della Sera'. Il leader del Movimento Cinque Stelle ha definito lo stop alla Legge Fornero come un'emergenza sociale da risolvere in fretta [VIDEO], subito. A questo proposito, Di Maio ha affermato di aver incontrato il Presidente dell'Inps, Tito Boeri, al ...

Renato Brunetta - la gufata spudorata : 'Il Governo cadrà in autunno per lo spread' : Secondo il deputato azzurro Renato Brunetta , in autunno lo spread farà cadere il governo .' Luigi Di Maio e Matteo Salvini dovrebbero rinunciare a faraonico programma', afferma. L'azzurro, insomma, ...