Google torna in Cina | motore di ricerca si auto-censura Marcia indietro dopo la fuga del

Google si censura per tornare in Cina. L'indiscrezione di un sito americano : Secondo un riservatissimo documento interno riportato dal sito The Intercept , la multinazionale simbolo dell'economia digitale, fuggita dalla Cina nel 2010, starebbe preparando un clamoroso ritorno ...

Google - multa record : 4.3 miliardi per Android/ Ultime notizie - 90 giorni per tornare in regola : Google, multa record: 4.3 miliardi per Android. Ultime notizie: abuso di posizione dominante da parte della società di Mountain View, è la più alta sanzione della storia(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 17:21:00 GMT)

Torna la promozione di Rakuten.TV per Google Chromecast 2015 - ora a 27 - 99 euro : Torna la promozione di Rakuten.TV che consente di acquistare Chromecast 2015 a soli 28,99 euro, spese di spedizione incluse, direttamente sul Google Store. L'articolo Torna la promozione di Rakuten.TV per Google Chromecast 2015, ora a 27,99 euro proviene da TuttoAndroid.

I tablet Android tornano sulla pagina ufficiale e il “nuovo” Google Feed arriva in pianta stabile : Il nuovo corso di Google Feed è stato inaugurato su smartphone molto tempo fa, e solo negli ultimi giorni è arrivato in pianta stabile sui tablet Android L'articolo I tablet Android tornano sulla pagina ufficiale e il “nuovo” Google Feed arriva in pianta stabile proviene da TuttoAndroid.