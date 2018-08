Google Fotocamera appare sui Google Pixelbook | che tuttavia non hanno una fotocamera

Migliora La Fotocamera Di OnePlus 6 Con La Google Camera! : Scatta foto spettacolari con il tuo OnePlus 6 installando la Google Camera. Download Google Camera APK per Migliorare in modo incredibile la Fotocamera del OnePlus 6 Download Google Camera APK OnePlus 6 La Google Camera colpisce ancora! Da qualche ora è disponibile al download il file APK che permette di scaricare e installare la Google […]

Le nuove Open Beta per OnePlus 5T e OnePlus 5 migliorano la fotocamera e aggiungono Google Lens : Sono state rilasciate due nuove versioni della OxygenOS Open Beta, si tratta della Open Beta 12 per OnePlus 5T e della Open Beta 14 per OnePlus 5. Su […] L'articolo Le nuove Open Beta per OnePlus 5T e OnePlus 5 migliorano la fotocamera e aggiungono Google Lens proviene da TuttoAndroid.

Come provare la fotocamera OnePlus 6 con Google Lens sugli altri device OnePlus : Ci sono alcune importanti novità che giungono dal mondo OnePlus 6, in riferimento anche agli utenti che ad oggi sono legati ai suoi predecessori. Di recente, infatti, il popolare top di gamma Android ha ricevuto non solo la patch di cui vi ho parlato nella giornata di ieri con apposito approfondimento, ma anche la beta 2 di Android P, che a conti fatti apre ufficialmente le porte a Google Lens. Una vera e propria scorciatoia che, Come è stato ...

Google Pixel 3 XL dovrebbe essere dotato di una fotocamera singola : In base a un recente leak, Google Pixel 3 XL potrebbe essere dotato - come il modello dello scorso anno - di una fotocamera singola al posto di una doppia. L'articolo Google Pixel 3 XL dovrebbe essere dotato di una fotocamera singola proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 XL : c'è il notch - ma solo una fotocamera posteriore : I Pizel 3 saranno anche i primi smartphone del mondo Android ad avere la nuova versione P preinstallata. Oltre a questa interessante novità i Pixel 3 potrebbero avere alcune nuove funzioni di Google ...

L’app per la fotocamera ASUS PixelMaster riceve l’integrazione con Google Lens : L'app per la fotocamera ASUS PixelMaster sta ricevendo l'attesa integrazione con Google Lens. In occasione dell'ultima edizione del Google I/O era stato annunciato che l'innovativo servizio di Big G sarebbe arrivato nelle app della fotocamera di oltre 10 tra i principali produttori di smartphone. Adesso a Sony e Motorola si aggiunge anche ASUS. L'articolo L’app per la fotocamera ASUS PixelMaster riceve l’integrazione con Google Lens ...

Fotocamera Moto si aggiorna per i Motorola 2018 : nuova UI ed integrazione con Google Foto : Fotocamera Moto si presenta in veste rinnovata a bordo dei device Motorola 2018: l'app mette in mostra una UI nuova e l'integrazione con Google Foto, con opzioni per editing e condivisione rapidamente accessibili, e Google Lens, ora a portata di tap. Vediamo insieme le novità introdotte dalla casa alata. L'articolo Fotocamera Moto si aggiorna per i Motorola 2018: nuova UI ed integrazione con Google Foto proviene da TuttoAndroid.

Migliora La Fotocamera Di Nokia 7 Plus Con La Google Camera! : Scatta foto spettacolari con il tuo Nokia 7 Plus installando la Google Camera. Download Google Camera APK per Migliorare in modo incredibile la Fotocamera del Nokia 7 Plus Download Google Camera APK Nokia 7 Plus La Google Camera colpisce ancora! La qualche ora è disponibile al download il file APK che permette di scaricare e installare la Google […]

Google Lens pianifica l’espansione - ed è già integrato nell’app fotocamera di Sony Xperia XZ2 - XZ2 Compact e XZ2 Premium : Tramite un aggiornamento all'app Google di queste ore, Sony ha già mandato a regime Google Lens sulla fotocamera stock della più recente linea di flagship L'articolo Google Lens pianifica l’espansione, ed è già integrato nell’app fotocamera di Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact e XZ2 Premium proviene da TuttoAndroid.